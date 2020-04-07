Китай знает как победить корнавирус за 72 часа

Главная » Последние новости » Здоровье » Китай знает как победить корнавирус за 72 часа Китай знает как победить корнавирус за 72 часа

Закрыть Отправить

Сегодня Китай активно использует плазму людей, победивших коронавирусную инфекцию, для лечения инфицированных пациентов.

Так, согласно данных китайских медиков, у десяти человек, у которых диагностировали COVID-19 в крайне тяжелой форме, после введения плазмы с антителами, симптомы заболевания исчезли в течении 72 часов. , информирует enovosty.com/news.

Данный метод активно исследуют в Великобритании, США и других странах.

Более того, учёные пришли к выводу, что плазма людей, переболевших коронавирусом, может быть использована для создания вакцины против COVID-19.