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Китай знает как победить корнавирус за 72 часа

Главная » Последние новости » Здоровье » Китай знает как победить корнавирус за 72 часа
 
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Сегодня Китай активно использует плазму людей, победивших коронавирусную инфекцию, для лечения инфицированных пациентов.

Китай знает как победить корнавирус за 72 часа

Так, согласно данных китайских медиков, у десяти человек, у которых диагностировали COVID-19 в крайне тяжелой форме, после введения плазмы с антителами, симптомы заболевания исчезли в течении 72 часов. , информирует enovosty.com/news.

Данный метод активно исследуют в Великобритании, США и других странах.

Более того, учёные пришли к выводу, что плазма людей, переболевших коронавирусом, может быть использована для создания вакцины против COVID-19.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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