Китай знает как победить корнавирус за 72 часа
Сегодня Китай активно использует плазму людей, победивших коронавирусную инфекцию, для лечения инфицированных пациентов.
Так, согласно данных китайских медиков, у десяти человек, у которых диагностировали COVID-19 в крайне тяжелой форме, после введения плазмы с антителами, симптомы заболевания исчезли в течении 72 часов. , информирует enovosty.com/news.
Данный метод активно исследуют в Великобритании, США и других странах.
Более того, учёные пришли к выводу, что плазма людей, переболевших коронавирусом, может быть использована для создания вакцины против COVID-19.