COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, — учёный

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

07.04.2020 г.
14:57В Украину ворвется весеннее тепло: где воздух прогреется до +21
12:20Пандемия идет на спад? Китай сообщил о падении числа случаев коронавируса
11:31COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, - учёный
11:15Анализ крови поможет определить вероятность летального исхода при COVID-19, - учёные
07:15«Это будет наш Перл-Харбор», - главный санврач США о пандемии COVID-19
06.04.2020 г.
23:14Ученые нашли в морских губках убивающее коронавирус вещество: разрабатывают вакцину против COVID-19
12:38Учёные пояснили, как правильно стирать одежду, чтобы убить COVID-19
Все здоровье

Аналитика

06.04.2020

В нефти утопают Россия и мир

В нефти утопают Россия и мир
На фоне глобальной эпидемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса несколько отошла на второй план другая, не менее важная проблема в виде ...
01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...

Последние новости

07.04.2020 г.
16:43 В ВСУ зарегистрированы случаи заболевания COVID-19
16:26 В Нидерландах ситуация с COVID-19 после значительного улучшения опять начала ухудшаться
15:52 ВОЗ просит не прекращать карантин слишком рано, чтобы не пришлось его опять вводить
15:23 Япония выделит на поддержку экономики около $1 трлн, каждая семья получит $2,75 тысяч
15:04 Международные резервы Украины сократились на 2 млрд долл
15:00 Киберпреступники в Индии вышли на новый уровень: онлайн-мошенник попытался продать самую большую статую в мире
14:57 В Украину ворвется весеннее тепло: где воздух прогреется до +21
13:59 "Не должен звучать лишь один голос": Как Китай скрывал вирус, который парализовал планету
13:50 ВМС США показали невероятный взлет истребителя F-35B с десантного корабля (ВИДЕО)
13:34 В Киеве за сутки на коронавирус заболело 12 человек, один умер, - Кличко
13:25 Во многих странах карантин будет продлён минимум до августа, - исследование
13:20 Полякам разрешат голосовать на президентских выборах в 2020 году по почте
13:00 Пенсии выплатят согласно графику: ПФУ направил на финансирование пенсий еще 5,2 млрд грн
12:43 Продление карантина в Украине до конца мая приведет к падению экономики Украины до 10% от ВВП
12:37 Как пандемия коронавируса дает шанс закончить войну на Донбассе
12:32 Рынок недвижимости и карантин: Как изменится спрос на квартиры до конца года
12:20 Пандемия идет на спад? Китай сообщил о падении числа случаев коронавируса
12:17 Экспорт российского газа продолжает бить антирекорды, - "Злой одессит"
12:08 COVID-19 в ВСУ: Появились трагические новости
11:56 В Великобритании отказали Коломойскому по делу Приватбанка и заставили заплатить
11:41 Киев использует водомёты для дезинфекции улиц от COVID-19
11:31 COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, - учёный
11:24 Австралия нашла лекарство, которое способно уничтожить COVID-19 за 48 часов
11:15 Анализ крови поможет определить вероятность летального исхода при COVID-19, - учёные
10:47 Чернобыль продолжает гореть, шокирующее видео с высоты птичьего полёта (ВИДЕО)
10:40 Нацбанк смягчил требования к банкам
10:00 ТАСКОМБАНК получил от ЕИБ транш 20 млн евро для финансирования корпоративных клиентов
10:00 Ещё две европейские страны решили смягчить карантин
09:49 Новый акт нефтяной войны: Саудовская Аравия выдвинула Путину ультиматум
09:43 Оптимистичные «жесткие» сценарии инфляции для рубля, - "Злой одессит"
09:36 Аналитики рассказали, когда закончится карантин в разных странах
08:55 В Австралии рассказали, как можно уничтожить COVID-19 за 48 часов
08:48 Пасху никто не отменял: В ПЦУ пояснили запретные карантинные меры
08:40 Враг атаковал ВСУ на Донбассе, но нарвался на мощный отпор
07:48 Россия начала распродажу стратегических запасов золота: вывозит тоннами
07:33 Самые смешные коты, которые умеют стоять на задних лапах
07:30 Какие документы украинцы должны носить с собой в связи с ужесточением карантина
07:15 «Это будет наш Перл-Харбор», - главный санврач США о пандемии COVID-19
01:33 ТОП-10 удивительных историй бескорыстной и верной дружбы животных (ВИДЕО)
06.04.2020 г.
23:38 Борис Джонсон попал в реанимацию после ухудшения состояния
23:20 Пользователей Сети развеселил пудель, обидевшийся на своего хозяина (ВИДЕО)
23:14 Ученые нашли в морских губках убивающее коронавирус вещество: разрабатывают вакцину против COVID-19
22:50 США признали террористами Русское имперское движение, причастное к вербовке наемников на Донбасс
22:32 Бойцы ВСУ сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку (ФОТО)
22:03 Роботы в выпускных мантиях вместо студентов получили дипломы в Японии
21:48 В Турции введен запрет на продажу медицинских масок, правительство раздаёт их бесплатно
21:36 Швеция сделала ставку на групповой иммунитет в борьбе с COVID-19
21:19 Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч
20:59 Кличко рассказал о причинах сильного смога в столице
20:44 СБУ блокировала деятельность ботофермы, которая распространяла фейки про COVID-19 (ВИДЕО)
20:28 Экстренная модернизация фрегата "Адмирал Горшков", или когда снова что-то пошло не так, - Злой Одессит
19:46 Зеленский инициировал программы для поддержки МСП
19:18 "Китайская подделка": Китай тестирует свой новый вертолет Z-20 - точную копию Sikorsky’s MH-60R Seahawk
18:57 Киберполиция предупреждает об активизации хакеров во время карантина
18:16 Австрия готовится к «воскрешению», ослабляя карантинные меры
17:55 В ПЦУ рассказали о богослужении на Вербное воскресенье
17:24 Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков
16:53 В Украине продажи электрокаров выросли на треть
16:20 Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина
15:45 Мировые фондовые индексы начали расти
Все новости »

COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, — учёный

Главная » Последние новости » Здоровье » COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, - учёный
 
Печать Отправить на почту

 

 

Энтони Фаучи, который является Директором Национального института аллергии США, убеждён, что ныне циркулирующий коронавирус невозможно уничтожить и, скорее всего, он станет одним из сезонных заболеваний наряду с гриппом.

COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, — учёный

По мнению ученого, исчезновение нового патогенного вируса возможно только при условии, если человечество возьмёт вирус под глобальный контроль. Если же этого не произойдёт, то вирус, вероятнее всего, мутирует и примет сезонный характер. , информирует enovosty.com/news.

Фаучи утверждает, что осенью, скорее всего, коронавирус вернётся и эпидемия продолжится. Особенно в тех странах, где на тот момент не будет сформирован коллективный иммунитет.

В связи с этим, к осени, человечество должно быть готово к возвращению вируса имея в арсенале эффективные инструменты для борьбы с ним, которых не было ранее.

Читайте: США признали террористами Русское имперское движение, причастное к вербовке наемников на Донбасс


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 673

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Все статьи


Читайте также

Киберпреступники в Индии вышли на новый уровень: онлайн-мошенник попытался продать самую большую статую в мире
 "Не должен звучать лишь один голос": Как Китай скрывал вирус, который парализовал планету
В Киеве за сутки на коронавирус заболело 12 человек, один умер, - Кличко
 Во многих странах карантин будет продлён минимум до августа, - исследование
Продление карантина в Украине до конца мая приведет к падению экономики Украины до 10% от ВВП
 Как пандемия коронавируса дает шанс закончить войну на Донбассе

Армия

Вертолет Ми-24
Зенитно-ракетный комплекс Rapier FSC (Великобритания)
Бронетранспортер «Варан»
Миномет 120-мм «Молот»
Вся армия    >>

Персоны

Луценко
Юрий
Хмельницкий
Василий
Садовый
Андрей
Гриневич
Лилия
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В нефти утопают Россия и мир (19970)

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (15381)

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией (8861)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

bigmir)net TOP 100

 