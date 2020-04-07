COVID-19 не исчезнет полностью, а трансформируется в одно из сезонных заболеваний, — учёный

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Энтони Фаучи, который является Директором Национального института аллергии США, убеждён, что ныне циркулирующий коронавирус невозможно уничтожить и, скорее всего, он станет одним из сезонных заболеваний наряду с гриппом.

По мнению ученого, исчезновение нового патогенного вируса возможно только при условии, если человечество возьмёт вирус под глобальный контроль. Если же этого не произойдёт, то вирус, вероятнее всего, мутирует и примет сезонный характер. , информирует enovosty.com/news.

Фаучи утверждает, что осенью, скорее всего, коронавирус вернётся и эпидемия продолжится. Особенно в тех странах, где на тот момент не будет сформирован коллективный иммунитет.

В связи с этим, к осени, человечество должно быть готово к возвращению вируса имея в арсенале эффективные инструменты для борьбы с ним, которых не было ранее.

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