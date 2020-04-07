Анализ крови поможет определить вероятность летального исхода при COVID-19, — учёные

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Учёные из Университета Вероны, исследовав анализы крови пациентов с летальным исходом с диагнозом COVID-19, нашли один общий показатель, который свидетельствовал об отказе жизненно важных органов ещё до наступления критической ситуации.

Учёные из Университета Вероны, исследовав анализы крови пациентов с летальным исходом с диагнозом COVID-19, нашли один общий показатель, который свидетельствовал об отказе жизненно важных органов ещё до наступления критической ситуации. , информирует enovosty.com/news.

Так, согласно данных учёных из Университета Верона, именно значительное снижения уровня тромбоцитов, было предвестником резкого ухудшения состояния больных с последующим летальным исходом.

В связи с этим учёные предлагают использовать данный маркёр в анализе крови и, в случае значительного снижения тромбоцитов, быть готовыми оказать экстренную медицинскую помощь.

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Согласно опубликованным данным, тромбоциты влияют на густоту крови, растворение тромбов и предотвращают повреждение стенок сосудов.

При тяжелом течении коронавирусной инфекции появляется синдром полиорганной недостаточности — это когда нарушается работа печени, почек и лёгких. Это проецирует нарушение в процессах кроветворения в следственной чего снижается количество тромбоцитов.

Учёные предполагают, что взаимосвязь между тяжелым течением COVID-19 и пониженным уровнем тромбоцитов в крови может быть свидетельством того, что вирус влияет на их образование и запускает в организме механизм выработки антител против своих собственных клеток.