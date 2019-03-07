Педиатр рассказала, когда девочке лучше прокалывать ушки
Многие родители задаются вопросом, когда малышке лучше проколоть ушки. Некоторые оставляют уши нетронутыми, полагаясь на личный выбор своего ребенка в будущем; кто-то следует моде и делает выбор в пользу прокалывания в раннем возрасте; есть родители, которые считают, что чем раньше это произойдет, тем легче ребенку будет перенести стресс. Педиатр Татьяна Недождий в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала, когда лучше прокалывать ушки девочкам с медицинской точки зрения.
«В любом возрасте ребенок почувствует боль, а ушки будут заживать определенное время. То есть возраст не влияет на ход процедуры. С точки зрения этических соображений, наличие сережек не является жизненной необходимостью. Кроме того, собственной потребности ребенка в серьгах нет. Поэтому я за то, чтобы ребенок самостоятельно выбирал, когда ей прокалывать уши в сознательном возрасте «, — высказала мнение педиатр, информирует enovosty.com/news.