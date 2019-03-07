Педиатр рассказала, когда девочке лучше прокалывать ушки

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Мир, каким его видели далеко не все

Все фото »

Здоровье

07.03.2019 г.
20:30Педиатр рассказала, когда девочке лучше прокалывать ушки
13:14Назвали симптом гипертонии, который сигнализирует о риске внезапной смерти
06.03.2019 г.
19:30ТОП-3 самые вредные утренние привычки
14:15Употребление фастфуда повышает склонность к психическим заболеваниям
13:51Стало известно, что будет, если запить таблетку алкоголем
13:45Доказано десятилетним исследованием: Вакцинация не вызывает аутизм у детей
13:28Медики обнаружили новое свойство какао
Все здоровье

Аналитика

07.03.2019

Итоги дня: Новый план IKEA, замедленная инфляция и "весеннее перемирие"

Итоги дня: Новый план IKEA, замедленная инфляция и весеннее перемирие
IKEA обновила план выхода в Украину, сразу несколько кандидатов отказались баллотироваться в президенты, а на Донбассе согласовали "весеннее перемирие", ...
07.03.2019

Ядерная война начнется в Азии? Новое обострение индо-пакистанского конфликта

Ядерная война начнется в Азии? Новое обострение индо-пакистанского конфликта
Замороженный индо-пакистанский конфликт, которому уже более 70 лет, недавно в четвертый раз перешел в активную фазу. Ситуация крайне осложняется тем, ...
06.03.2019

Итоги дня: Оружейная помощь Украине от США, "азовский пакет" санкций и неожиданный рост экономики

Итоги дня: Оружейная помощь Украине от США, азовский пакет санкций и неожиданный рост экономики
Американцы изучают возможность новых поставок оружия Украине, в Украине думают, кем заменить Коболева, а в КМУ заявили о том, что экономика растет быстрее, ...

Последние новости

07.03.2019 г.
22:10 В Средиземном море проложат самый длинный в мире газопровод
22:00 Мураев вернулся к регионалам за 10 млн долларов, – блогер
21:20 Найдены утерянные артефакты Тутанхамона
20:58 Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ: есть раненые
20:42 В Украине замедлился рост цен
20:34 "Внедрение нанотехнологий": балюстраду на набережной оккупанты “отремонтировали” скотчем, - КРЫМский бандеровец
20:30 Педиатр рассказала, когда девочке лучше прокалывать ушки
20:21 В Нацбанке назвали причины укрепления курса гривны
20:03 В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать
20:00 В Украине тестируют первые электронные медкарты
19:54 Амбиции Кремля в Арктике могут стать костью в его же горле, - Злой Одессит
19:30 "Сто лет одиночества" экранизируют
19:12 Reuters: Французский кардинал осужден за сокрытие обвинений в сексуальном насилии
18:50 Еще один кандидат в президенты снялся в пользу Гриценко
18:27 Associated Press: Вдохновленная "MeToo", сербская женщина высказывается и борется
18:08 Корабли НАТО в Украине: московская агентура в полном удивлении, - Аnti-colorados
17:52 СБУ разоблачила чиновника Харьковского горсовета в работе на российские спецслужбы (ВИДЕО)
17:37 Целью отмены пошлины на экспорт украинского металлолома может быть его массовый вывоз в непризнанное Приднестровье, - металлурги
17:10 Основные положения закона о СПЛИТ ориентированы на НБУ, - Виктор Скаршевский
17:03 Королева Великобритании Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
16:37 NASA и американские ученые составят карту расположения воды на Марсе
16:34 Офисы и квартиры работников международной компании "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" вновь терроризируют обысками, – директор
16:14 The Washington Post: Американская избирательная система по-прежнему уязвима для атак российских хакеров
15:54 Мураев снимает свою кандидатуру в пользу Вилкула на выборах президента Украины
15:40 LG оформила патент на растягивающийся смартфон
15:32 Выход России из договора РСМД обеспечивает Украину серьезными козырями, - Злой Одессит
15:12 Начало кибервойны?: США наносит ответный удар по Китаю
15:04 В Киеве легковушка протаранила остановку
13:51 В Харькове убийц профессора приговорили к пожизненному заключению
13:34 Как в Украине вырастут зарплаты. Названа сумма и условия
13:20 На Донбассе ликвидировали друга одиозного Прилепина
13:14 Назвали симптом гипертонии, который сигнализирует о риске внезапной смерти
13:06 Названа причина смерти звезды сериала Беверли-Хиллз
12:53 Конспирологи считают, что «Титаник» никогда не тонул
12:24 Украинский экспорт в Японию резко увеличился
12:19 В Западной Украине построят новый туристический веломаршрут
11:58 Укрепление гривны имеет не экономическую природу,- Кущ
11:42 Электронные медкарты в Украине: Супрун раскрыла детали
11:39 ГСЧС: Украину накроет сильный ветер
11:27 Скандинавы наступают: Jysk не на шутку боится за нагретое место
11:19 СМИ узнали, куда улетает золото Венесуэлы
11:08 Главное - не бушевать: Кабмин разрешил чиновникам ходить на работу выпившими
11:03 Путин превращает Крым на ядерный авианосец
11:00 Германия поддержала план Макрона по реформе ЕС
10:38 Оружие от США: Почему Россия не откажется от агрессии в Азовском море?
09:55 Путин раздражает российскую политическую элиту
09:52 Побочные эффекты: Крымский мост привел к новой проблеме
09:25 В Беларуси военнообязанным закроют выезд из страны
09:00 Известный журналист рассказал, как россияне поплатились за "успех" Путина в Украине
08:58 Диалог со всеми: Зачем в Украину приехал важный человек Трампа
08:50 Швейцария представила самую дорогую банкноту Европы
08:48 Политический эксперт оценил политические перспективы Вакарчука
08:43 Генерал рассказал о преступлениях "ветряной" "Ополченочки" и её судьбе
08:37 Пока IKEA не пришла: Утренние новости Пономаря
08:20 Пентагону нужно больше денег на гиперзвуковое оружие
06.03.2019 г.
22:30 На Киевщине пьяный отец чуть не заморозил младенца
22:00 На AliExpress будут продавать авто Chery
21:20 Во время прогулки мальчик случайно нашел уникальный артефакт (ФОТО)
20:58 Программа СБУ "Тебя ждут дома": В Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"
20:40 Ученые обнаружили тысячелетнюю ритуальную пещеру майя
Все новости »

Педиатр рассказала, когда девочке лучше прокалывать ушки

Главная » Последние новости » Здоровье » Педиатр рассказала, когда девочке лучше прокалывать ушки
 
Печать Отправить на почту

 

 

Многие родители задаются вопросом, когда малышке лучше проколоть ушки. Некоторые оставляют уши нетронутыми, полагаясь на личный выбор своего ребенка в будущем; кто-то следует моде и делает выбор в пользу прокалывания в раннем возрасте; есть родители, которые считают, что чем раньше это произойдет, тем легче ребенку будет перенести стресс. Педиатр Татьяна Недождий в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала, когда лучше прокалывать ушки девочкам с медицинской точки зрения.

«В любом возрасте ребенок почувствует боль, а ушки будут заживать определенное время. То есть возраст не влияет на ход процедуры. С точки зрения этических соображений, наличие сережек не является жизненной необходимостью. Кроме того, собственной потребности ребенка в серьгах нет. Поэтому я за то, чтобы ребенок самостоятельно выбирал, когда ей прокалывать уши в сознательном возрасте «, — высказала мнение педиатр, информирует enovosty.com/news.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 886

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Еще один кандидат в президенты снялся в пользу Гриценко
Мураев снимает свою кандидатуру в пользу Вилкула на выборах президента Украины
Политический эксперт оценил политические перспективы Вакарчука
Еще один кандидат в президенты снялся в пользу ГриценкоМураев снимает свою кандидатуру в пользу Вилкула на выборах президента УкраиныПолитический эксперт оценил политические перспективы Вакарчука
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новый план IKEA, замедленная инфляция и "весеннее перемирие"
Ядерная война начнется в Азии? Новое обострение индо-пакистанского конфликта
Итоги дня: Оружейная помощь Украине от США, "азовский пакет" санкций и неожиданный рост экономики
Хищение в «Укроборонпроме»: политическая технология или шанс на реформу
Итоги дня: Газовый план "Б" Украины, главные должники и новые проблемы крымских оккупантов
Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС
Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты
Роман Безсмертный: Вопрос возвращения Крыма может быть решен только через крымских татар
Валентин Наливайченко: Проплаченная социология не имеет ничего общего с реальным настроением людей
Итоги дня: Претензия к РФ от "Нафтогаза", новая лавина санкций и рекордные субсидии
Все статьи


Читайте также

Американская школьница случайно сняла свою смерть на видео (ВИДЕО)
 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
Мужчина на протяжении года насиловал малолетнюю дочь своего друга
 Отец убил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказывалась есть картошку с хлебом
В Азовском море спасли девочку, которая держалась за утонувшего отца
 Под Харьковом мужчина похитил и держал в заключении девочку (ВИДЕО)
Девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе
 Девочка против своей воли 10 лет притворялась мальчиком

Армия

Очки ночного видения (ОНБ-300)
Самоходная гаубица 203,2-мм М110 (США)
Ракета управляемая противотанковая "Конус"
Боевая разведывательно-дозорная машина 2ДИ «Хазар»
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАНДЕЛАКИ
Олег
СЕНЦОВ
Сергей
ЛАВРОВ
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>

Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 