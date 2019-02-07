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В Украине для создания дорог планируют использовать угольные отходы

Главная » Последние новости » Здоровье » В Украине для создания дорог планируют использовать угольные отходы
 
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что создание дорог в Украине из угольных отходов является хорошей идеей.

Золошлаки – это угольные отходы, которые очень опасны для экологии. Однако существует несколько возможностей, когда их можно использовать по второму кругу. Например, при помощи золошлаков можно строить дороги. Такая практика является распространенной во многих европейских странах и ее внедрение планируется и в Украине. Именно такое заявление сделал Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день задачу по решению экологичности угольных отходов, а также созданию их жесткости и прочности поставили перед институтами узкого профиля «Укравтодора».

При создании новых дорог с помощью угольных отходов особое внимание будет уделяться их долговечности.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 14

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