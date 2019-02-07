Ученые выяснили, в каком возрасте у женщин самый яркий секс

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Здоровье

07.02.2019 г.
22:00В Украине для создания дорог планируют использовать угольные отходы
19:30Ученые выяснили, в каком возрасте у женщин самый яркий секс
16:34Определены сладости, которые не влияют на фигуру
06.02.2019 г.
20:00Ученые назвали необычный секрет долгой молодости
13:22Ученые нашли бактерии, ускоряющие развитие рака
05.02.2019 г.
19:30Популярная соцсеть оказалась опасной для здоровья
16:36Определены продукты, которые могут спровоцировать головную боль
Все здоровье

Аналитика

07.02.201934

Итоги дня: Судьбоносное изменение Конституции, валютная либерализация и жесткое предупреждение работодателям

Итоги дня: Судьбоносное изменение Конституции, валютная либерализация и жесткое предупреждение работодателям
Рада приняла несколько важных решений, в КМУ жестко предупредили работодателей, а в деле об отравлении Скрипалей вплыли новые подробности, - такими были ...
07.02.2019384

Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…

Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…
Действия Кремля часто являются яркой иллюстрацией поэтического откровения о том, что «умом Россию не понять». Громко, со скандалом и международными санкциями ...
06.02.2019930

Итоги дня: "Перлы "легитимного", похудевшая субсидия и обвал "зеленого"

Итоги дня: Перлы легитимного, похудевшая субсидия и обвал зеленого
Беглый президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию, в Украине официально запустили программы монетизации субсидий для населения страны, а ...

Последние новости

07.02.2019 г.
22:00 В Украине для создания дорог планируют использовать угольные отходы
21:20 В США мужчина голыми руками задушил напавшего на него льва
20:58 ВСУ уничтожили грузовик с оккупантами на Донбассе (ВИДЕО)
20:52 В США призывают Россию немедленно освободить украинских моряков
20:40 Физики открыли новый тип магнитов
20:23 НБУ разрешил покупать валюту за кредитные средства
20:00 В столице водитель избил школьников за то, что дети бросили снежком в его машину (ВИДЕО)
19:53 ЕС может расширить квоты на украинское мясо
19:44 НАТО расширяется: Македония присоединяется к Альянсу
19:33 Петлюровцев ждет судьба бандеровцев, - Аnti-colorados
19:30 Ученые выяснили, в каком возрасте у женщин самый яркий секс
18:52 ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты
18:38 Глава ЕС сообщил об особом "месте в аду" для сторонников Brexit
18:14 Фейк СМИ РФ про обстрел ВСУ гражданского грузовика не выдерживает элементарной критики, - Злой Одессит
17:51 Инвестор будет инвестировать в Украину более уверенно при реализации курса на членство в ЕС, - Владимир Горбач
17:35 Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
16:59 SpaceX и NASA назвали дату запуска Crew Dragon
16:51 СБУ обезвредила российского пропагандиста
16:34 Определены сладости, которые не влияют на фигуру
16:19 Супрун объяснила, почему работа Минздрава заблокирована
16:07 Ученые спрогнозировали появление новых живых существ на Земле
15:36 Религиозные преследования в России: Датчанину дали шесть лет тюрьмы за "экстремизм"
15:09 Революционный закон о валюте: Эксперты пояснили важность перемен для населения и экономики
15:02 РСЗО “Берест” против БМ-21 “Град”, - Злой Одессит
14:59 Синоптик: В Украину идет солнечная погода
14:00 Украинские политики бурно отреагировали на новость о новом курсе Украины
13:53 На Сумщине огромная глыба льда убила 28-летнего мужчину
13:50 Критика «Роттердам+» инспирирована владельцами энергоемких предприятий
13:42 Китайский вассал: Москва оказалась в неудобном положении, - Пионтковский
13:40 "Мы будем открыты для предложений США по новому ядерному пакту", - МИД России
13:25 Компания Apple - снова самая дорогая компания в мире
13:24 Instagram: Леся Никитюк порадовала поклонников своей детской фотографией
13:15 В одной из пещер Канады обнаружили насекомое из последнего ледникового периода (ФОТО)
13:11 Германии будет тяжело: Против "Северного потока-2" выступил серьезный игрок
12:57 В Украине банки побили исторический рекорд по прибыли. В чем причины?
12:45 В Испании из-за курения отец лишился прав на опеку над своими детьми
12:30 На Киевщине пятый день ищут пропавших рыбаков
12:30 Исторический день: Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
12:25 Украина исчерпала сладкие квоты
12:15 Уже менее чем через 2 месяца Google закроет свою соцсеть. Что будет дальше?
12:05 За месяц неуплаты за коммуналку могут лишить субсидии, - Кабмин
11:56 Tesla и Mercedes ведут переговоры о создании совместного фургона
11:54 Итальянцы распродают дома по доллару! Но есть условие
11:22 Российский рынок ожидает падение - Константин Боровой
11:15 Укрэнерго обвинило Министерство энергетики в блокировании запуска рынка электроэнергии
11:09 Китай финансирует «энергетическую революцию», которая ударит по «Силе Сибири», - "Злой одессит"
10:24 УНЛ подтвердила свое соответствие принципам Европейской Ассоциации Лотерей
10:23 Время против него: В РФ уже не верят в жизнеспособности режима Мадуро
09:30 "Мажорный март": Что происходит с курсом доллара и на какой точке регулятор его остановит
09:22 В деле Скрипалей всплыла еще одна фамилия и новые подробности
09:09 Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" ВМФ РФ, который есть и, которого – нет, - "Злой одессит"
08:45 "Речь идет о большой войне": В Швеции поделились доказательствами того, что РФ готовится к чему-то страшному
08:34 В Сети обратили внимание на интересные нюансы с мостом Путина в Крым
08:32 Украинские военные взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков: Оккупанты понесли потери
08:10 Очередь перед Украиной подвинулась: Утренние новости Пономаря
06.02.2019 г.
22:40 Обнаружена экзопланета, появившаяся в результате катаклизма
22:00 Ученые шокированы записями шумерского врача на расшифрованных древних табличках
21:20 В Украине планируют запустить производство отечественных электрокаров
20:53 Оккупанты сбрасывают токсичные отходы в Черное море
20:48 В Украине запущен в работу единый реестр коррупционеров
Все новости »

Ученые выяснили, в каком возрасте у женщин самый яркий секс

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые выяснили, в каком возрасте у женщин самый яркий секс
 
Печать Отправить на почту

 

 

По мнению многих самый яркий секс у молодежи, а идеальный возраст для этого – именно юность. Однако ученые провели ряд исследований и выяснили, что самые яркие оргазмы женщины начинают получать в более зрелом возрасте.

Ученые провели эксперимент. С помощью мобильного приложения эксперты опросили более 2600 женщин разного возраста. Вопросы состояли в том, насколько участницы довольны своей сексуальной жизнью, насколько привлекательными они себя считают, а также предлагалось дать оценку своим оргазмам по шкале «низкая-средняя-высокая», информирует enovosty.com/news.

Далее женщины были распределены на три возрастные группы: 23 года и меньше; 24-36 лет; старше 36 лет. Так, выяснилось, что у девушек младше 23 лет чаще всего преобладали «низкие» и «средние» оценки. У женщин возрастом 24-36 лет в основном преобладал ответ «средне», а вот женщины старше 36 лет часто высоко оценивали свой внешний вид и сексуальную жизнь.

По мнению исследователей, дело тут не только в гормонах, а скорее в психологической готовности отдаваться чувствам. У зрелых людей часто меньше комплексов, нежели у молодых. С возрастом большинство людей находит свое место в жизни, социализируется, приобретает сексуальный опыт, который помогает лучше чувствовать себя и осознавать собственные желания.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 675

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты
В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания
Особенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы
ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президентыВ МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампанияОсобенности выборов-2019: Политолог поделил кандидатов на три группы
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Судьбоносное изменение Конституции, валютная либерализация и жесткое предупреждение работодателям
Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…
Итоги дня: "Перлы "легитимного", похудевшая субсидия и обвал "зеленого"
Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов
Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019
Выборы-2019 в оценках экспертов: Если не Порошенко, то кто?
Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Brexit не может, ЕС не хочет
Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Все статьи


Читайте также

Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения
 Ученые разоблачили популярный миф о сексе
ТОП-3 причины пониженного либидо у женщин
 ТОП-3 мифа про секс
ТОП-5 продуктов, которые вредят интимной жизни
 Названы продукты, снижающие сексуальное влечение
Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин
 Медики рассказали, чем опасно сексуальное воздержание

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Сапсан»
Самоходная гаубица 155-мм PzH 2000 (Германия)
Вертолет Sud-Aviation SA330 Puma (Франция)
Бронетранспортер «Барс-8»
Вся армия    >>

Персоны

Александр
БРИГИНЕЦ
Валерий
ВОЩЕВСКИЙ
Виктор
ШОКИН
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Зачем Симоненко идет в президенты?
Виталий Портников

Зачем Симоненко идет в президенты?

Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 