Ученые выяснили, в каком возрасте у женщин самый яркий секс

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По мнению многих самый яркий секс у молодежи, а идеальный возраст для этого – именно юность. Однако ученые провели ряд исследований и выяснили, что самые яркие оргазмы женщины начинают получать в более зрелом возрасте.

Ученые провели эксперимент. С помощью мобильного приложения эксперты опросили более 2600 женщин разного возраста. Вопросы состояли в том, насколько участницы довольны своей сексуальной жизнью, насколько привлекательными они себя считают, а также предлагалось дать оценку своим оргазмам по шкале «низкая-средняя-высокая», информирует enovosty.com/news.

Далее женщины были распределены на три возрастные группы: 23 года и меньше; 24-36 лет; старше 36 лет. Так, выяснилось, что у девушек младше 23 лет чаще всего преобладали «низкие» и «средние» оценки. У женщин возрастом 24-36 лет в основном преобладал ответ «средне», а вот женщины старше 36 лет часто высоко оценивали свой внешний вид и сексуальную жизнь.

По мнению исследователей, дело тут не только в гормонах, а скорее в психологической готовности отдаваться чувствам. У зрелых людей часто меньше комплексов, нежели у молодых. С возрастом большинство людей находит свое место в жизни, социализируется, приобретает сексуальный опыт, который помогает лучше чувствовать себя и осознавать собственные желания.