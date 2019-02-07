Определены сладости, которые не влияют на фигуру
Диетологи считают, что желающим похудеть не обязательно отказываться от сладких продуктов.
Нужно лишь знать, какие сладкие продукты можно кушать, а какие – нет. По мнению диетологов, в рацион лучше вводить натуральные сладости. Именно они не навредят фигуре, информирует enovosty.com/news.
Орехи. Этот продукт – отличный перекус для тех, кто занимается спортом, в них много полезных витаминов и микроэлементов. Медики рекомендуют все же съедать в день не больше горсточки, так как они весьма калорийны.
Зефир. Одна зефирка в сутки также не принесет вредя организму. В натуральном зефире есть железо, фосфор и белок, которые благотворно влияю на мышцы.
Желе и мармелад. В этих продуктах присутствует пектин, способный выводить из тела разные токсины. К тому же они весьма низкокалорийные.
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Мед. Является отличной альтернативой сахару. Однако кушать его следует вприкуску, а не класть в чашку чая.
Сухофрукты. Способны насытить организм важными витаминами. Поэтому не стоит отказываться от кураги, изюма, фиников и т.д.
Ягоды и фрукты. Они сохраняют свои свойства как в свежем, так и замороженном виде. Зимой их можно добавлять в разные каши и делать из них смузи.