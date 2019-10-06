Раскрыт секрет идеального осеннего завтрака

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С приходом осенних холодов меняется и рацион питания, ведь вместе со снижением температуры организму необходимо больше энергии.

Медики считают, что осенью завтрак должен отвечать таким правилам:

— быть теплым,

— состоять из сезонных овощей и фруктов,

— порцию не увеличивать, а делать ее питательней, информирует enovosty.com/news.

В период холодов нужно питаться теплыми блюдами. В качестве завтра хорошо подойдут сырники, хрустящие тосты, запеченный омлет или каша на молоке. Не лишним будет выпить перед едой стакан теплой воды или травяной чай.

В рацион должны входить сезонные фрукты и овощи. Обратите внимание на тыкву. Она очень благотворно влияет на моторику кишечника и содержит много витаминов. Полезно также иметь в морозилке запас летних ягод. В пасмурные осенние дни их можно добавлять в блинчики или запеканки.

Часто с приходом холодов люди начинают увеличивать порции в своих тарелках. Однако диетологи уверяют, что «больше» — это не про количество пище, а о ее качестве. Курс необходимо взять на питательность. Если летом вы могли обойтись тарелкой салата, то сейчас завтракать можно теплой порцией каши.

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