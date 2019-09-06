Прорыв в науке: ученые за сутки вылечили рак

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Специалисты сделали революционный прорыв в медицине. Им удалось вылечить у пациентов рак, для этого они разогрели опухоль при помощи наночастиц. Отметим, что из 15 пациентов от онкологии избавили 13 людей. Эта новая терапия не несет вред внутренним органам.

Инновационный метод разработали ученые из Университета Райса. Добровольцами стали люди, страдающие от рака простаты. Им предложили место химиотерапии воздействовать на очаг рака наночастицами. Их нагревали при помощи лазера и таким образом они уничтожали раковые клетки. Эксперимент продемонстрировал высокую эффективность, информирует enovosty.com/news.

Добровольцами были мужчины в возрасте от 58 до 79 лет, всего их было 15. Они имели низкий или средний ступень тяжести заболевания. В первые сутки 15 пациентов получили внутривенно наночастицы оксида кремния, находящиеся в оболочке из золота. Затем использовали инфракрасный лазер, чтобы нагреть эти частицы. После процедуры пациенты шли домой и на обследование приходили через три месяца. Врачи не обнаружили у больных раковые клетки. Через год только у двоих случился рецидив. Остальные были здоровыми.