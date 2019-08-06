Стало известно, как по коже определить развитие диабета 2 типа

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Ученые заявили,что состояние кожи может рассказать о том, или есть у человека склонность к диабету второго типа.

Если Вы заметили, что на коже появляется гиперпигминтация, другими словами, некоторые участки начинают сильно темнеть, это говорит о развитие диабета второго типа. Чаще всего начинают темнеть подмышки, также к этому добавляется зуд и не совсем приятный аромат, информирует enovosty.com/news.

Кроме этого, вы можете заметить частое мочеиспускание. Вас мучает постоянная жажда, упадок сил, быстрая потеря веса, а также кровь плохо свертывается. У представительниц прекрасного пола часто появляется молочница.

Эксперты отмечают, что для предотвращения болезни нужно правильно питаться. Добавлять в свой рацион рыбу, белое мясо, фрукты и овощи, а также крахмалистые углеводы. Желательно заниматься и физическими нагрузками.