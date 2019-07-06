Супрун рассказала о пользе и вреде поцелуев
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Международный день поцелуев объяснила их пользу и вред.
Ульяна Супрун на своей странице Facebook новый пост посвятила поцелуям. Такая тема была выбрана неспроста. 6 июня мир отмечает Международный день поцелуев, информирует enovosty.com/news.
По словам и.о. министра здравоохранения, поцелуи провоцируют в организме целую цепь реакций. Благодаря им выбрасывается большое количество нейромедиаторов, которые связаны с ощущением удовольствия. К ним относятся окситоцин, дофамин и серотонин.
У человека после поцелуя не только улучшается настроение, но появляется ощущение эйфории. Ульяна Супрун сообщила также, что согласно последним исследованиям, именно окситоцин отвечает за укрепление внутрисемейных отношений и возникновение привязанности.
Поцелуи также могут уменьшить стресс и тревожность. Помимо этого, они помогают ликвидировать головную боль, снизить артериальное давление и проявления аллергии, а также способствует похудению.
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Вред от поцелуев заключается в том, что люди обмениваются слюной, которая может быть источником разных инфекций. В частности, данное приятное занятие может быть связано с передачей простуды, гриппа, мононуклеоза и даже кариеса.