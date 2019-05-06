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Врачи нашли у человека новый орган

Главная » Последние новости » Здоровье » Врачи нашли у человека новый орган
 
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Американские ученые сделали сенсационное заявление о том, что им удалось обнаружить у человека самый большой орган. Они использовали современную аппаратуру и инновационные методики исследований.

Отметим, что еще специалисты не дали официального название этому органу. Но, они подчеркивают, что он является самым большим человеческим органом. Добавим, что ранее кожа считалась самым крупным органом у человека, информирует enovosty.com/news.

Медики рассказали, что во время эндоскопии желудка они заметили нечто странное. Они увидели много каналов, которые образуют целую транспортную сеть для межклеточной жидкости.

Примечательно, что ранее никто из врачей не догадывался о существовании такой сети. Кроме этого, ученых впечатлил и размер этого органа. Они подчеркнули, что он располагается по всему организму человека и по праву является самым большим.

Сейчас медики проводят детальное изучение этого органа. Возможно, в скором будущем люди смогут избавиться от многих болезней.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 33

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