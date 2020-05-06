В Украине приступают к испытаниям нового лекарства от COVID-19 на людях

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В Украине дан зеленый свет началу клинических испытаний на пациентах с COVID-19 нового отечественного лекарства от коронавирусной инфекции «Биовен».

Препарат «Биовен» — это иммунологически активная белковая фракция выделенная из плазмы крови человека. Действующий компонент лекарства — это антитела, которые обладают активностью против разных вирусов и бактерий человека. Помимо коронавирусной инфекции «Биовен» эффективен при таких заболеваниях как: гепатит А и В, герпес, ветряная оспа, грипп и других, информирует enovosty.com/news.

МОЗ уже дало соответствующие разрешения на проведения испытаний данного препарата на людях. Так, препарат будут тестировать в нескольких медицинских учреждениях Киева, Белой Церкви, Львова и Одессы.