У детей, которые заболели на COVID-19, обнаружены тяжелые последствия болезни

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Медики обнаруживают все новые и новые последствия воздействия коронавирусной инфекции на организм взрослого человека. Детские осложнения вследствие болезни не исключение. Так, по словам мэра Нью Йорка Билла Блазио COVID-19 оказывает губительное воздействие и на детский организм.

По словам Блазио, американские врачи обнаружили порядка пятнадцати случаев синдрома воспалительного ответа у детей в разных госпиталях Нью Йорка, информирует enovosty.com/news.

Воспалительный синдром характеризуется повышенной температурой, острыми болям в животе, а также рвотой. При этом у части госпитализированных детей был положительный анализ на коронавирусную инфекцию, а часть уже имела антитела к COVID-19.

В связи с открывшимися новыми фактами относительно осложнений у детей при COVID-19, мэр Нью Йорка поручил медикам во всех больницах города сообщать о поступлении всех пациентов младше двадцати одного года.

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