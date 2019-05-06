ТОП-3 ранних симптомов рака щитовидки

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 ранних симптомов рака щитовидки ТОП-3 ранних симптомов рака щитовидки

Закрыть Отправить

Лечение рака щитовидной железы очень часто заканчивается успехом, поскольку эта болезнь хорошо поддается лечению. Но только в том случае, если онкологию выявят на ранних сроках, когда она еще не успела прогрессировать. Врачи подчеркивают: чем раньше человек обратит внимание на настораживающие симптомы и, чем раньше начнет лечение, тем больше шансов на выздоровление.

Уплотнение на шее, информирует enovosty.com/news.

Заметив необычное уплотнение на шее, необходимо срочно обратится к врачу. Это новообразование может быть и доброкачественным, в 90 % случаев так и случается, однако стоит перестраховаться. И конечно же, после установления диагноза необходимо наблюдать за уплотнением и соблюдать назначения врача.

Частый кашель

Главным отличием кашля при ОРВИ и при заболевании щитовидки является отсутствие мокроты и повышение температуры. Кроме того, этот кашель может беспокоить долгое время. Этот кашель является механическим, таким образом, организм пытается «вытолкнуть» новообразование из горла.

Читайте: Медики вывели 6 простых правил, помогающих защититься от рака

Затрудненное глотание

Это один из наиболее угрожающих признаков, так как он может указывать на то, что рак агрессивен. Кроме того, трудности с глотанием могут быть признаком рака гортани, так что как можно скорее следует обратиться к врачу.