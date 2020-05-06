Новый и необычный симптом коронавируса – чрезмерная сонливость и усталость, — ученые

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Медики все больше узнают о новом патогенном коронавирусе и его проявлениях в организме человека. К различным, уже известным симптомам при COVID-19, прибавился еще один, достаточно нетипичный симптом, который встречается у некоторых пациентов – сильная сонливость и слабость при которой человека крайне сложно разбудить.

Согласно данным опубликованных в издании Express, первые две недели инфекция практически никак себя не проявляет в человеческом организме. При этом явная и привычная симптоматика, как-то: кашель, повышение температуры тела или отдышка, могут отсутствовать. Но могут проявиться не совсем обычные симптомы. К ним относится сильная слабость, сонливость, часто человека крайне сложно разбудить, информирует enovosty.com/news.

Высокая степень усталости также не совсем характерный симптом для коронавирусной инфекции. При этом человек порою не может делать обыденных и привычных вещей.

По мнению ученых, так организм реагирует на вторжение чужеродного и незнакомого вируса.

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Кроме того, на более поздних стадиях болезни могут появляться различные высыпания на теле, зуд, иногда и некроз такни, что также не совсем характерно при COVID-19.

Медики пришли к выводу, что проявления различной симптоматики зависит от иммунной системы самого человека. Именно она провоцирует проявление различных симптомов на разных стадиях болезни.