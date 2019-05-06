РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как актеры "Игры престолов" дурачатся за кадром

Все фото »

Здоровье

06.05.2019 г.
13:16Врачи нашли у человека новый орган
13:10Печальная музыка помогает справиться с депрессией, - психологи
12:27Назвали самый полезный продукт от страшной болезни
05.05.2019 г.
19:00Названы самые распространенные признаки диабета, которые нельзя игнорировать
17:45Эксперты назвали шесть напитков, которые более полезны, чем вода
16:45Ульяна Супрун посоветовала украинцам заменять сахар свежими фруктами
16:06Томатный сок назван лучшим напитком, защищающим от образования тромбов
Все здоровье

Аналитика

06.05.2019

Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!

Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Отметим сразу и категорически: Украине и ее так называемому истеблишменту, бывшему и будущему, типа честному и по уши замаранному в коррупции с воровством ...
03.05.2019

Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ

Итоги дня: Украинский вариант акции Бессмертный полк, рост зарплат и санкции против РФ
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. гривен, Украина готовит санкции за паспортное решение Российской Федерации, а глава МИД Павел Климкин предложил ...
02.05.2019

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги украинского Javelin и армагеддон в Венесуэле
Венесуэлу продолжает терзать затяжной кризис, США предупредили Россию, а украинцы прошли обучение по использованию аналога американского противотанкового ...

Последние новости

06.05.2019 г.
13:16 «В воздухе у нас не было пожара»: Пилот SSJ100 рассказал подробности об аварийной посадке лайнера
13:16 Врачи нашли у человека новый орган
13:10 Печальная музыка помогает справиться с депрессией, - психологи
12:33 Нефть поползла быстро вниз
12:27 Назвали самый полезный продукт от страшной болезни
12:18 Гонка за превосходство: США отстают от Китая и РФ в разработке гиперзвукового оружия
12:12 Член "ЗеКоманды" рассказал о судьбе ключевых должностей
12:09 Ажиотаж подогревается: Аномальные цены на лук шокируют Азию
12:06 Из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго погибло более 1000 человек
12:02 Путин подписал своему режиму смертельный приговор, - мнение
11:50 Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость. Что известно?
11:42 "Путин бесится из-за реверсных покупок газа": Эксперт о том, что позволяет посылать "Газпром" на три буквы
11:35 Кому в мае будут раздавать деньги
11:01 Вопросов много: Российские власти хотели скрыть страшную катастрофу, - политик
10:53 Рост экономики замедлился: основные причины
10:37 Лукашенко "показал зубы": Эксперт рассказал о зверском аппетите России
10:29 В Украине работают над разработкой воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун"
10:10 Известный журналист пояснил, почему Россия не торопится менять оккупантов
09:54 Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня
09:48 Порошенко оценил годы своего президентства
09:34 Трамп хочет повысить тарифы на китайские товары
09:24 СМИ: : Мэй тайно обсуждает повторный референдум по «брекситу»
09:17 Удары битами и дикая агрессия: В Португалии "Бессмертный полк" напал на украинцев (ВИДЕО)
08:53 В Украине вырастут цены на алкоголь и сигареты
08:49 Большая разница: Как менялись пенсии украинцев в разных регионах
08:42 Трамп направляет авианосную группу для «бескомпромиссного ответа» Ирану
08:30 Рашагейт полыхает в Америке: Утренние новости Олега Пономаря
08:25 Война на Донбассе: Украинские бойцы всухую разгромили боевиков
05.05.2019 г.
19:00 Названы самые распространенные признаки диабета, которые нельзя игнорировать
18:15 В Украине отменяют 9 мая и предлагают отмечать другой праздник
18:00 Ученые выяснили, что биоразлагаемые пакеты наносят непоправимый вред почве
17:45 Эксперты назвали шесть напитков, которые более полезны, чем вода
17:30 Украинцам рассказали об очередной автомобильной афере с американскими машинами
17:16 ТОП-10 автомобилей, от которых владельцы никогда не хотят избавляться
17:15 В Сеть просочились характеристики нового смартфона Huawei P Smart Z
17:10 Украина будет выпускать платформы для крылатых ракет "Нептун"
17:06 Грузия готовится к размещению баз НАТО
17:01 У Путина насмешили "адскими пробками" на Крымском мосту (ФОТО)
16:57 Мураев призвал Зеленского не копировать Порошенко
16:55 Международный валютный фонд планирует ввести всемирный налог на углекислый газ
16:45 Ульяна Супрун посоветовала украинцам заменять сахар свежими фруктами
16:40 Турция и Россия ведут переговоры по курдскому району в Сирии
16:35 В Закарпатской области нашли озеро, наполненное золотом
16:24 Во время восхождения на Эльбрус скончался украинский альпинист
16:19 В Украине ввели абонплату на тепло, горячую и холодную воду, следующий шаг - абонплата на газ
16:06 Томатный сок назван лучшим напитком, защищающим от образования тромбов
15:15 ООН: Антибиотики спасают жизни, но злоупотребление ими может привести к миллионам смертей
15:12 В Сети показали, как выглядит изнутри самый дорогой самолет за всю историю авиации (ФОТО, ВИДЕО)
14:45 В Украину идет новая волна похолодания, - синоптики
14:00 Адель отмечает 31-ый день рождения: лучшие песни британской исполнительницы (ВИДЕО)
13:20 Южные регионы Бельгии засыпало снегом
12:15 В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)
11:59 Северная Корея снова испытала свои ракетные установки
11:29 В Японии уровень рождаемости упал до рекордного минимума
10:55 МВФ предложил ввести налог на выбросы углекислого газа
10:26 Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника
09:58 На Киевщине убили замначальника Барышевского отделения полиции
09:06 ЕС призывает немедленно прекратить обстрелы Израиля
04.05.2019 г.
19:50 В Монголии от бубонной чумы умерли два человека: введен карантин
19:18 Папа Римский пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан
Все новости »

Назвали самый полезный продукт от страшной болезни

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали самый полезный продукт от страшной болезни
 
Печать Отправить на почту

 

 

Специалисты во всем мире находятся в поисках лекарства, которое будет помогать в борьбе с рассеянным склерозом.

Ученые из США провели масштабный эксперимент, в котором принимало участие 1100 человек, информирует enovosty.com/news.

Добровольцы должны были есть рыбу в течение всего опыта. Затем ученые провели анализы и выяснили, что этот продукт уменьшил риск развития рассеянного склероза почти на 50 процентов. Кроме этого, рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты говорят, что в свой рацион питания нужно добавить лосось, скумбрию, сардину, селедь, тунец, форель, а также кильку и анчоусы. В этих видах рыбы есть большое содержание Омега-3. Это вещество обладает противовоспалительным эффектом.

Рассеянный склероз — это серьезное заболевание, когда человек начинает терять контроль над собственным телом. Причина возникновения этого недуга пока неизвестна. К основным симптомам можно отнести постоянную усталость, слабость в мышцах, нарушение зрения, а также проблемы с координацией.

Читайте: Назвали болезнь, от которой защищает грудное молоко


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 755

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости
Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе
Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома
Итоги дня: Историческое решение, удар Польши по РФ и курс на новую войну
Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе
Ленин предал «Маркса» за выгодный кредит: Выдача Ассанжа зацепит многих в мире, в том числе и Украину
Все статьи


Читайте также

Назвали продукт, который помогает похудеть
 Определены продукты, которые нельзя есть натощак
Составлен список самых полезных низкокалорийных продуктов
 Назвали продукт, который лечит рак молочной железы
Определены продукты, которые надолго помогут сохранить эластичность и силу мышц
 Назвали болезнь, от которой защищает грудное молоко
Мир отмечает Всемирный день борьбы с эпилепсией: мифы о болезни и как помочь правильно
 Стало известно, от какой смертельной болезни может вылечить яйцо

Армия

Противотанковые ракетные комплексы «Барьер» и «Барьер-В»
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Бронетранспортер «Варан»
Бронеавтомобиль «Варта»
Вся армия    >>

Персоны

Злата
ОГНЕВИЧ
Павел
РОЗЕНКО
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 