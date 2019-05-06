Назвали самый полезный продукт от страшной болезни

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Специалисты во всем мире находятся в поисках лекарства, которое будет помогать в борьбе с рассеянным склерозом.

Ученые из США провели масштабный эксперимент, в котором принимало участие 1100 человек, информирует enovosty.com/news.

Добровольцы должны были есть рыбу в течение всего опыта. Затем ученые провели анализы и выяснили, что этот продукт уменьшил риск развития рассеянного склероза почти на 50 процентов. Кроме этого, рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты говорят, что в свой рацион питания нужно добавить лосось, скумбрию, сардину, селедь, тунец, форель, а также кильку и анчоусы. В этих видах рыбы есть большое содержание Омега-3. Это вещество обладает противовоспалительным эффектом.

Рассеянный склероз — это серьезное заболевание, когда человек начинает терять контроль над собственным телом. Причина возникновения этого недуга пока неизвестна. К основным симптомам можно отнести постоянную усталость, слабость в мышцах, нарушение зрения, а также проблемы с координацией.

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