ВОЗ назвала самый явный симптом при COVID-19

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Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала о явном симптоме коронавирусной инфекции, который встречается практически у всех пациентов госпитализированных с этим диагнозом.

Так, г-жа Харрис убеждена, что лихорадка и повышение температуры выше 38 градусов является явным симптомом наличиях у человека COVID-19. Так, у 90% больных именно этот симптом был ключевым при обращении к медикам. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, представитель МОЗ отметила ещё один интересный фактор — это дезориентациях в ночное время. Человек просыпается и не понимает, что с ним происходит и где он в данный момент находится.

Ещё один интересны факт, который был обнародован представителем ВОЗ Майклом Райяном — это вероятность передачи вируса воздушным путем, а не только воздушно-капельным, как считалось ранее.

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Так, инфицированный человек может не иметь симптомов: не кашлять и не чихать, но при этом оставлять после себя заражённые частицы, которые ещё какое-то время живут в воздухе и способны инфицировать тех кто ими дышит.

На сегодняшний день, лидерами по инфицированию COVID-19 остаются: Испания, Италия, Соединённые Штаты Америки и Германия.