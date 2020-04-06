В Тернопольской области больше 30 медиков заразились коронавирусом

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В Почаевской райбольнице Тернопольской области из-за вспышки COVID-19 первыми пострадали медики у которых не было защитных костюмов.

В Почаевской райбольнице больше 40 медиков заразились коронавирусом, у которых не было специальных защитных костюмов. COVID-19 диагностировали у трёх санитарок и лаборанта, 26 врачей на карантине. , информирует enovosty.com/news.

Мэр Почаева в растерянности, поскольку опорная больница, где должны лечить и принимать больных на COVID-19, осталась практически без медицинского персонала.

Коронавирусную инфекцию уже диагностировали у трёх санитарок, а также лаборанта. При этом 13 врачей этой больницы закрылись в мед учреждении на карантин, а ещё 13 человек медперсонала находятся на самоизоляции дома. Всех пациентов, у кого не был подтверждён коронавирус, выписали из больницы.

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Что интересно, именно эту больницу Почаева, которая сегодня и является основной по приему больных с подозрением на коронавирус, планировали закрыть в ходе медицинской реформы.