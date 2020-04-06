Учёные рассказали сколько дней после выздоровления от COVID-19, человек может инфицировать окружающих

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Согласно данным, опубликованным в MedicineNet, пациент, который вылечился от коронавирусной инфекции может выделять патогенный вирус и инфицировать окружающих ещё на протяжении 8 дней.

Так, учёные которые работали с пациентами в Китае, констатировали, что уже после выздоровления и отсутствия симптомов болезни, люди продолжали оставаться опасными для социума и могли инфицировать окружающих. , информирует enovosty.com/news.

Группа учёных на протяжении нескольких недель после выздоровления брала мазки из горла на анализ. И что характерно, половина тестируемых продолжала оставаться переносчиками вируса даже после того, как вся сопутствующая заболеванию симптоматика исчезала.

В среднем, с момента инфицирования до момента проявления первых симптомов коронавирусной инфекции, проходит около 5 дней, а вот после выздоровления должно пройти не менее 8 дней, прежде чем человек потеряет способность инфицировать окружающих.

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