Учёные пояснили, как правильно стирать одежду, чтобы убить COVID-19

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Как выяснилось, не всякая стирка может уничтожить коронавирус на одежде. Учёные провели эксперимент и выяснили при каких температурный режимах во время стирки вирус гибнет, а какая температура воды для него абсолютно безопасна.

Справедливости ради стоит отметить, что испытания проводились на вирусе атипичной пневмонии SARS-Cov-1, которая схожа за поведением к циркулирующему ныне коронавирусу COVID-19.

Так, в ходе эксперимента вирус поместили в температуру воды не превышающую 37 градусов, после пребывания в этой температуре вирус был также активен и не поменял свои свойства.

Но уже по другому вирус начал реагировать на температурный режим 56 градусов. Вирус был инактивирован за полтора часа. При 67 градусах вирус исчез уже за час. А вот при температурном режиме свыше 75 градусов вируса не стало уже за тридцать минут.

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Учёные предупредили, что не все ткани выдержат такой температурный режим. Поэтому для деликатных изделий стоит применять привычную температуру для стирки, а уже после, дополнительно, обрабатывать антисептиками.