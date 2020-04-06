Победить COVID-19 можно в любом возрасте, в Италии выздоровела женщина в возрасте 104 года

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Ада Зануссо, которой исполнилось 104 года, победила коронавирусную инфекцию и уверенно идёт на поправку. Теперь она самый старый человек, который победил этот коварный недуг.

Сейчас Ада проходит этап восстановления, может самостоятельно вставать с постели и садится. Врачи настроены оптимистично, как и сын пенсионерки, который рассказал, что три недели назад матери стало плохо, поднялась высокая температура. Впоследствии врачи диагностировали коронавирус.

Ада Зануссо несколько последних лет проживала в доме престарелых на севере Италии. Ранее у многих пенсионеров в ее доме диагностировали COVID-19. Двадцать человек не смогли побороть недуг и умерли. Но Аде повезло, она смогла выйти победителем в схватке с коварным коронавирусом.

Ранее ещё две долгожительницы из Китая и Ирана в возрасте 103 лет победили COVID-19.

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