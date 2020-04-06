МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

06.04.2020 г.
12:38Учёные пояснили, как правильно стирать одежду, чтобы убить COVID-19
11:51Победить COVID-19 можно в любом возрасте, в Италии выздоровела женщина в возрасте 104 года
11:33МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства
10:51Учёные рассказали сколько дней после выздоровления от COVID-19, человек может инфицировать окружающих
10:43ВОЗ назвала самый явный симптом при COVID-19
10:27В Тернопольской области больше 30 медиков заразились коронавирусом
09:07Вакцина от Covid-19: Турция поделилась отличными новостями
Все здоровье

Аналитика

06.04.2020

В нефти утопают Россия и мир

В нефти утопают Россия и мир
На фоне глобальной эпидемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса несколько отошла на второй план другая, не менее важная проблема в виде ...
01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...

Последние новости

06.04.2020 г.
17:55 В ПЦУ рассказали о богослужении на Вербное воскресенье
17:24 Лизинговые компании и банки в ответе за то, чтобы у аграриев было все необходимое для посевной, - Сергей Васьков
16:53 В Украине продажи электрокаров выросли на треть
16:20 Нацбанк смягчает требования к банкам на время карантина
15:45 Мировые фондовые индексы начали расти
15:04 Кличко попросил правительство не открывать ломбарды
15:00 В условиях пандемии поддержка нужна, как никогда: в швейцарской Лозанне снова звонят колокола (ФОТО)
14:20 COVID-19 у животных: в зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица
13:40 Тотальный карантин - повод учиться чему-то новому: британцы бросились осваивать выпечку своими руками
13:20 ВМС США ввели в строй новейшую атомную субмарину USS Delaware
13:15 Война за качалку: На Гидропарке любители спорта устроили настоящий сюр
13:00 В ГСЧС Украины рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на воздух в Киеве
12:38 Учёные пояснили, как правильно стирать одежду, чтобы убить COVID-19
12:30 В Ираке по расположению иностранных нефтяных компаний нанесен ракетный удар
12:23 Найти работу в карантин: Кто получили пальму первенства и сколько готовы платить
12:20 В результате подрыва на мине в Йемене была уничтожена саудовская бронетехника
11:51 Победить COVID-19 можно в любом возрасте, в Италии выздоровела женщина в возрасте 104 года
11:33 МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства
11:25 Американских врачей готовят к худшему сценарию, придётся выбирать кого подключать к ИВЛ
11:15 Хватит ли средств прожить до конца карантина? Украинцы рассказали о ситуации с деньгами
10:51 Учёные рассказали сколько дней после выздоровления от COVID-19, человек может инфицировать окружающих
10:43 ВОЗ назвала самый явный симптом при COVID-19
10:30 Свет в конце тоннеля? В Европе заявляют о снижении смертности от коронавируса
10:27 В Тернопольской области больше 30 медиков заразились коронавирусом
10:27 Хроники абсурда или шанс на спасение: Что думают украинцы о жестком этапе карантина
10:01 МВФ готов выделить $1 триллион в помощь развивающимся странам
09:57 Агрессия России на Донбассе: Ещё одна страна поддержала Украину
09:44 Нефтяные войны: Трамп жестко пригрозил Саудовской Аравии и России
09:36 Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, угодил в больницу
09:29 Цены на лимоны в Украине преодолели свой рекордный максимум и продолжают расти
09:25 Королева Великобритании Елизавета II экстренно обратилась к гражданам
09:07 Вакцина от Covid-19: Турция поделилась отличными новостями
08:57 Путин резко теряет поддержку даже среди своих, - Аnti-colorados
08:55 ВСУ разгромили врага на Донбассе: много раненых и уничтоженной техники
07:40 ТОП-15 авто, с которыми владельцы не спешат расставаться более 15 лет
07:30 "Куда нам деться?", - киевляне возмущены закрытием ботсада им. Гришко для посетителей
07:23 "Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией
07:15 ВМС США собираются купить ракеты, которые смогут поражать комплексы С-300 и С-400
05.04.2020 г.
23:19 Нацгвардия дезинфицирует Киев из водометов (ВИДЕО)
23:17 Это будет ужасное время - Трамп про коронавирус в США
21:22 Евросоюзу предрекают распад из-за пандемии коронавируса
20:45 Фото дня: Месса в Вербное воскресенье в пустой церкви Святого Франциска Ассизского
20:02 На полигоне "Десна" провели испытания модернизированного танка Т-72 (Фоторепортаж)
19:42 Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве
19:37 Украинские больницы получили 10 тысяч специальных защитных костюмов
17:05 В Иране выздоровели пациенты с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет
14:58 COVID-19 в Украине: За последние сутки два пациента выздоровели, четверо умерли, - Виктор Ляшко
14:25 Москва и Эр-Рияд договорятся, иначе их экономика будет разрушена - Трамп
14:25 Украина и Намибия демонстрируют самую низкую динамику по уровню тестирования на COVID-19
14:14 Разведка США ещё в январе предупреждала Трампа об опасности COVID-19
14:01 Пограничники задержали партию контрабанды с дезинфекторами
13:08 Европе нужен план Маршалла, чтобы выжить, - председатель Еврокомиссии
12:50 Кличко не исключает запрет на движение частных автомобилей в Киеве
12:44 Новые меры карантина с 6 апреля: разъяснение Кабмина
12:34 «Готова лечь на карантин в больницу»: Письма матерей с криками отчаяния доктору Комаровскому
12:21 Мусорные пакеты вместо халатов: В Нью-Йорке нехватка спецодежды для врачей
11:54 РФ ждет двухлетняя рецессия экономики, скачок бедности и безработицы - эксперты
11:38 В МОЗ рассказали как правильно носить маску
11:35 Тот случай, когда нефть по 10 долларов: в Сети высмеяли Путина, играющего на рояле
11:17 В центре Киева ночью вспыхнул масштабный подземный пожар (ВИДЕО)
Все новости »

МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства

Главная » Последние новости » Здоровье » МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства
 
Печать Отправить на почту

 

 

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что уже на следующей неделе МОЗ ожидает поступления 20 000 тестов на проведение диагностики полимеразной цепной реакции (ПЦР) украинского производства.

МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства

Ляшко ожидает, что благодаря 20 тысячам тестов удасться протестировать порядка 2 млн человек. Более того, украинский производитель готов выпускать порядка 1000 ПЦР тестов в сутки, что позволит покрыть существующую потребность в тестировании на территории страны. , информирует enovosty.com/news.

«Тестирование и своевременное выявление очагов вспышки заболевания с последующей их локализацией поможет обеспечить существенное замедление распространения коронавирусной инфекции на территории Украны», — подчеркнул Ляшко.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 347

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Все статьи


Читайте также

COVID-19 в Украине: За последние сутки два пациента выздоровели, четверо умерли, - Виктор Ляшко
 В МОЗ рассказали как правильно носить маску
Через 10 дней ожидается пик заболеваемости на COVID-19 в Украине, - Виктор Ляшко
 Чем опасен «Плаквенил», противомалярийный препарат для лечения коронавируса
Ситуация 28 марта: Коронавирус в Украине убил уже 8 человек, больных - 311
 В Украине стало больше больных коронавирусом
Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни - министр здравоохранения
 За прошлые сутки в Украине зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, - Виктор Ляшко (ВИДЕО)

Армия

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
Гранатомет AT4 (США-Швеция)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Боевая машина «Тритон»
Вся армия    >>

Персоны

Михельсон
Леонид
Бондарева

Наталья
Шкиль
Максим
Ериняк
Юрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (14886)

"Нефтяные войны": В сети высмеяли нелепые попытки Путина соперничать с Саудовской Аравией (8199)

Путин назвал комфортную для России цену на нефть (7653)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

bigmir)net TOP 100

 