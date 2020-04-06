МОЗ анонсировал поступления крупной партии ПЦР-тестов украинского производства

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что уже на следующей неделе МОЗ ожидает поступления 20 000 тестов на проведение диагностики полимеразной цепной реакции (ПЦР) украинского производства.

Ляшко ожидает, что благодаря 20 тысячам тестов удасться протестировать порядка 2 млн человек. Более того, украинский производитель готов выпускать порядка 1000 ПЦР тестов в сутки, что позволит покрыть существующую потребность в тестировании на территории страны. , информирует enovosty.com/news.

«Тестирование и своевременное выявление очагов вспышки заболевания с последующей их локализацией поможет обеспечить существенное замедление распространения коронавирусной инфекции на территории Украны», — подчеркнул Ляшко.