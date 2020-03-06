Минобороны США готовится к потенциальной вспышке коронавируса в Пентагоне

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«У нас много возможностей в этом здании», — сказал Эспер. «Наш национальный военный командный центр может работать несколько недель изнутри и взаперти, если у нас будет какая-то вспышка».

Министерство обороны ожидает возможную вспышку коронавируса в Пентагоне, крупнейшем в мире офисном здании, заявил министр обороны в четверг днем., информирует enovosty.com/news.

В США было 11 случаев смерти от коронавируса среди более чем 220 случаев заражения. Ни один из этих случаев не был близок к Пентагону, где работают более 20 000 человек, но Министерство обороны хочет быть готовым на всякий случай.

Министр обороны Марк Эспер заявил в четверг, что он ожидает получить на следующей неделе план о мерах по предотвращению и смягчению последствий, если в Пентагоне кто-то заболеет.

«Некоторые из вещей, которые мы рассматриваем, — сказал он журналистам, — уже доказали свою эффективность в вооруженных силах США в Корее», где было зарегистрировано всего шесть случаев, связанных с коронавирусом, несмотря на то, что Южная Корея является страной, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса за пределами Китая.

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В целях борьбы с распространением смертоносного вируса, который возник в центральном китайском городе Ухань, Вооруженные силы США в Корее дали указания своему персоналу избегать рукопожатий и ненужных контактов.

Эспер объяснил, что простые вещи, такие как дезинфекция дверных ручек и изменение норм для социальных взаимодействий и физического контакта, — «это вещи, которые мы можем начать сейчас делать, чтобы попытаться предотвратить распространение».

Эспер подчеркнул, что Пентагон — это закаленная структура, способная противостоять подобным ситуациям.

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«У нас много возможностей в этом здании», — сказал он.

«Наш национальный военный командный центр может работать неделями, если сотрудников нужно будет запереть внутри здания, в том случае если у нас возникнет какая-то вспышка», — пояснил Эспер.

Хотя проблема еще не возникла, он сказал: «Мы хотим быть готовыми ко всему, и мы принимаем различные меры».

Источник: Businessinsider