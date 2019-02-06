Ученые назвали необычный секрет долгой молодости

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По мнению ученых, более медленный темп жизни, а особенно употребление пищи, может существенно продлить жизнь и сохранить молодость.

Новозеландские ученые, а также их коллеги из Японии и США, провели ряд исследований и отметили, что чрезмерно быстрый темп употребления еды способствует скорому набору веса. У женщин риски увеличиваются вдвое, а у мужчин повышаются на 84 %, информирует enovosty.com/news.

Все дело в том, что при наборе веса, человек начинает страдать от нарушения пищеварения, повышенной кислотности желудка, нарушением обмена веществ, а это в свою очередь, влияет на тонус внутренних органов, а также внешний вид.

Также эксперты подчеркивают важность размеренной ходьбы и дыхания для продления молодости. Медленный темп ходьбы благотворно влияет на скелет, укрепляет кости, является своеобразной защитой от остеопороза, а также способствует борьбе с лишним весом. Что касается дыхания, то его ускоренный ритм вызывает мышечный спазм, вследствие чего мозг получает недостаточное количество кислорода.