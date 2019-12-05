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Ульяна Супрун: Почему некоторым людям очень сложно согреться зимой

Главная » Последние новости » Здоровье » Ульяна Супрун: Почему некоторым людям очень сложно согреться зимой
 
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Ульяна Супрун сообщила, что чрезмерная зябкость и непереносимость холода иногда могут указывать на наличие болезней.

В своем новом посте на Facebook Ульяна Супрун подняла проблему холода. По ее словам, есть люди, которым очень сложно согреться. Иногда это может указывать на заболевания, информирует enovosty.com/news.

За механизм терморегуляции в нашем теле отвечает множество систем. В процесс согревания вовлечены щитовидная железа, половые гормоны, нервная система, гипофиз, надпочечники, гипоталамус и жир. Если в организме существует какой-нибудь сбой, он может проявляться холодными руками или ногами.

Ульяна Сурпун также назвала болезни, из-за которых человек может подвергаться чрезмерному ощущению холода.

Анемия. Из-за нехватки железа ухудшается обмен веществ и транспортировка кислорода по телу.

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Анорексия. Строжайшие диеты вызывают нехватку многих полезных веществ. Организму не хватает сил на полноценную терморегуляцию.

Гипотиреоз. Данное заболевание щитовидки часто влияет на иммунную систему организма. Правильно подобранная гормональная терапия не только поможет железе эффективно работать, но и позволит человеку быстро согреваться.

Болезнь периферических артерий. Если человек обладает суженными сосудами, усложняется кровоток и конечности быстрее замерзают.

Синдром Рейно. У обладателей этого диагноза – необычный ответ тела на холод и стресс. У них резко начинают сужаться сосуды на руках и ногах.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 247

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