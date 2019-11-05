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Ученые установили связь между алкоголизмом и родительским методом воспитания

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые установили связь между алкоголизмом и родительским методом воспитания
 
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Исследователи считают, что авторитарное материнское воспитание повышает риск возникновения алкоголизма.

Ученые из США провели масштабное исследование и определили, что от методов воспитания детей сильно зависит разовьется ли у них в будущем алкоголизм. Об этом специалисты написали в статье, обнародованной Addictive Behaviors Reports, информирует enovosty.com/news.

В эксперименте участвовали 419 студентов. Все они детально рассказали о родительских методах воспитания. Оказалось, что те испытуемые, у которых мать использовала авторитарные методы, чаще подвергались депрессивным состояниям и злоупотребляли спиртными напитками.

Вместе с тем, связи между авторитаризмом отцов и алкоголизмом их детей обнаружено не было.

Таким образом, ученые еще раз подтвердили, что тяга к спиртному начинает формироваться еще под влиянием родителей. Авторитарные матери провоцируют у детей возникновение перфекционизма. Во время взросления такой человек начинает слишком много требовать от себя. Именно из-за этого развивается алкогольная болезнь.

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Людям, чьи матери использовали авторитарные методы воспитания, ученые посоветовали учиться максимально снижать требования к себе и понимать, что жизнь может быть непредсказуемой.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 90

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