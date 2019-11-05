Ученые обнаружили губительное влияние соли на мозг

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Медики пришли к выводу, что люди, злоупотребляющие солью, чаще страдают от болезни Альцгеймера, деменции и слабоумия.

Ученые из американского медцентра Вейл Корнелл провели исследование и установили, что соль пагубно влияет на мозг. Особенно это касается чрезмерного ее употребления, информирует enovosty.com/news.

Эксперты, занимающиеся молекулярной биологий, определили, что во время частого употребления соли в мозгу накапливаются тау-белки. Аккумуляции этого вещества как раз и провоцирует различные мозговые нарушения. К ним относят преждевременное старение мозга, старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, а также деменцию.

Исследователями было также установлено, что соль способствует сужению сосудов, нарушая циркуляцию оксида азота в мозгу. Из-за этого страдает циркуляция крови и мозг хуже снабжается кислородом.

Американские ученые считают, что их выводы помогут предотвращать нейродегенеративные заболевания и поспособствуют обнаружению их причин. По мнению исследователей, их теория с солью, возможно, станет новым шагом к контролированию болезни Альцгеймера.

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В дальнейшем специалисты намерены вывести идеальную диету для тех, кто хочет обезопасить себя от проблем с мозговым кровообращением.