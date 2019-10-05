Определены продукты, которые лучше всего подавляют аппетит

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С чувством голода можно бороться с помощью некоторых продуктов питания. Это особенно актуально во время прохладной и пасмурной погоды, когда кушать хочется все сильнее.

Существуют продукты, которые содержат в себе вещества, способные утолять голод. Такая еда не обязательно будет богатой жирами и калориями. Немного поубавить активность центра голода, расположенного в мозгу, можно с помощью следующих продуктов питания, информирует enovosty.com/news.

1.Зеленый чай. Достаточно ежедневно пить 2 или 3 чашечки напитка. Благодаря этому можно существенно снизить выработку грелина – одного из гормонов голода.

2.Грейпфрут. Эти цитрусовые влияют на метаболизм, ускоряя его. Из-за повышения обмена веществ повышается и инсулиновая чувствительность, а организм начинает ощущать сытость.

3.Цельнозерновые крупы. Из-за большого количества клетчатки этот продукт стабилизирует уровень сахара. В результате тяга к еде уменьшается.

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4.Яблочный уксус. Справиться с сильным чувством голода поможет и стакан воды, в котором разбавлена одна ложка уксуса.

5.Вода. Обычная питьевая вода является, пожалуй, самым эффективным «подавителем» аппетита. А если за 20-30 минут до еды выпить стакан, то можно еще и меньше съесть.