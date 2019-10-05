ООН призывает мир запретить опасные вещества, содержащиеся в посуде, одежде и бумаге

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В ООН обеспокоены тем, что во многих изделиях из кожи, ткани, бумаги, а также в посуде находятся опасные химические соединения. Специалисты призывают запретить использование некоторых из них.

Особенно опасным химвеществом специалисты ООН признали перфторгексановую сульфоновую кислоту (ПФГСК). Об этом передает Центр новостей организации, информирует enovosty.com/news.

По словам ученых, именно ПФГСК и ее близкие соединения способны нанести здоровью непоправимый вред. На данный момент это вещество еще и угрожает экологии.

Из-за частого контакта этого химсоединения у человека могут возникать различные расстройства. В первую очередь страдает центральная нервная система, мозг, эндокринная система, а также щитовидка.

На состоявшейся в Риме пятнадцатой встречи Комитета по загрязнению окружающей среды было принято решение о необходимости отказа от ПФГСК и ее родственных соединений. Во время этой конференции прошла встреча более сотни ученых из разных уголков мира.

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Секретарь Секретариата Конвенции Рольф Пайе заявил, что признание ПФГСК стойким органическим загрязнителем поможет сохранить как здоровье людей, так и природу.