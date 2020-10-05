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Ким Чен Ын пожелал Дональду Трампу поскорее выздороветь от COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Ким Чен Ын пожелал Дональду Трампу поскорее выздороветь от COVID-19
 
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У Дональда Трампа и Мелании был диагностирован коронавирус рано утром в пятницу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил свои соболезнования президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп после того, как у них оказался положительный результат на коронавирус, сообщает государственное пропагандистское агентство режима.

«Я выражаю соболезнования вам и вашей семье», — заявил Ким в своем послании, сообщает северокорейское пропагандистское агентство KCNA. «Я искренне желаю вам и первой леди скорейшего выздоровления».

«Вы пройдете через это», — добавил Ким.

Напомним, Трамп посетил два саммита с Кимом в Сингапуре и Вьетнаме и стал первым действующим президентом США, пересекшим границу Северной Кореи. Они также обменивались письмами взаимной признательности и яростными угрозами на протяжении всего срока пребывания Трампа в должности.

Несмотря на общение двух лидеров, США еще не предприняли никаких шагов для предотвращения производства ядерного материала Северной Кореей. Не было достигнуто никаких официальных соглашений, прямо запрещающих Северной Корее испытывать ядерное оружие или баллистические ракеты большой дальности.

Сообщение Кима поступило через несколько часов после того, как у Дональда и Мелании был диагностирован коронавирус рано утром в пятницу (по местному времени).

Трамп был доставлен в Медицинский центр имени Уолтера Рида в Мэриленде в пятницу днем.

«Из-за большой осторожности и по рекомендации своего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в Медицинском центре в течение следующих нескольких дней», — говорится в заявлении Белого дома.

В Белом доме добавили, что он не в тяжелом состоянии. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сказал, что Трамп испытывает «легкие симптомы» COVID-19.

Трамп записал видео в Белом доме перед поездкой в Медицинский центр, поблагодарив «всех за огромную поддержку».

«Я думаю, что у меня все будет хорошо, но мы собираемся убедиться, что все наладится», — сказал Трамп в видео. «У первой леди все хорошо».

Источник: Businessinsider


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