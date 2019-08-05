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Советы экспертов: как облегчить зубную боль

Главная » Последние новости » Здоровье » Советы экспертов: как облегчить зубную боль
 
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Стоматологи сообщили, что существуют способы, которые могут значительно ослабить зубную боль, а в некоторых случаях и избавить от нее насовсем.

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Стоматологи сообщили, что существуют способы, которые могут значительно ослабить зубную боль, а в некоторых случаях и избавить от нее насовсем, информирует enovosty.com/news.

Все хотя бы раз в жизни испытывали зубную боль, очень часто она может возникнуть внезапно. Не всегда есть такая возможность сразу пойти к врачу или выпить лекарство.

Ученые говорят, что полоскание зеленым чаем с зубчиком чеснока может ослабить боль. Также можно смочить ватный диск водным раствором из соды, чеснока и репчатого лука и положить на больной зуб.

Стоматологи отмечают, что если зубная боль вызвана кариесом, то просто положите пакетик с черным чаем за щеку возле больного зуба.

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А вот с флюсом лучше сразу бежать к врачу. Чтобы хоть немного ослабить боль, полощите шалфеем.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 250

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