Советы экспертов: как облегчить зубную боль
Стоматологи сообщили, что существуют способы, которые могут значительно ослабить зубную боль, а в некоторых случаях и избавить от нее насовсем.
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Стоматологи сообщили, что существуют способы, которые могут значительно ослабить зубную боль, а в некоторых случаях и избавить от нее насовсем, информирует enovosty.com/news.
Все хотя бы раз в жизни испытывали зубную боль, очень часто она может возникнуть внезапно. Не всегда есть такая возможность сразу пойти к врачу или выпить лекарство.
Ученые говорят, что полоскание зеленым чаем с зубчиком чеснока может ослабить боль. Также можно смочить ватный диск водным раствором из соды, чеснока и репчатого лука и положить на больной зуб.
Стоматологи отмечают, что если зубная боль вызвана кариесом, то просто положите пакетик с черным чаем за щеку возле больного зуба.
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А вот с флюсом лучше сразу бежать к врачу. Чтобы хоть немного ослабить боль, полощите шалфеем.