Назвали причины, которые ускоряют старение в 6 раз

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Ученые определили факторы, которые ускоряют процесс старения в несколько раз.

Специалисты Мичиганского университета провели масштабное исследование. Участниками стали более 200 студентов-интернов, информирует enovosty.com/news.

Ученые изучали длину теломеров, которые являются защитным барьером ДНК. Они берегут клетки от всевозможных повреждений при процессе деления.

Эксперты определяют их длину, так как эти показатели указывают насколько клетка старая. Чем короче теломеры, тем старее клетки организма.

Специалисты изучали длину теломеров до и после обучения студентов. В ходе исследования было доказано, что во время умственного и эмоционального напряжения во время учебного процесса, клетки стареют в 6 раз быстрее.

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Ученые рекомендуют во время учебы уметь вовремя расслабится и отдохнуть, а также защищать психику от стрессов.