Медики сообщили о состоянии, которое предшествует раку

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Ученые доказали, что есть связь между уровнем сахара в крови и появлением различных заболеваний, особенно онкологического характера.

Специалисты из Университета Британской Колумбии узнали это благодаря серии исследований, информирует enovosty.com/news.

Эксперты заявляют, что чем выше показатель уровня сахара у человека, тем больше шансов развития онкологии. Самой уязвимой становится поджелудочная железа.

Ученые подчеркивают, что сахар влияет на выработку инсулина в большем количестве. В первую очередь от этого страдает поджелудочная.

Но, и другие органы страдают от сахара. И добавим, что рак и диабет — не единственные опасности.

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