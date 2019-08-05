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Медики сообщили о состоянии, которое предшествует раку

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики сообщили о состоянии, которое предшествует раку
 
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Ученые доказали, что есть связь между уровнем сахара в крови и появлением различных заболеваний, особенно онкологического характера.

Специалисты из Университета Британской Колумбии узнали это благодаря серии исследований, информирует enovosty.com/news.

Эксперты заявляют, что чем выше показатель уровня сахара у человека, тем больше шансов развития онкологии. Самой уязвимой становится поджелудочная железа.

Ученые подчеркивают, что сахар влияет на выработку инсулина в большем количестве. В первую очередь от этого страдает поджелудочная.

Но, и другие органы страдают от сахара. И добавим, что рак и диабет — не единственные опасности.

Читайте: Ученые рассказали, как спасти себя от рака кишечника


Автор: Катерина Лукьянчук
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