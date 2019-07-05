ТОП-3 лучших напитков для гипертоников

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Искренних фотографии - как выглядит загрязнение планеты

Все фото »

Здоровье

05.07.2019 г.
12:30Стало известно, чего нельзя есть на голодный желудок
12:15Медики назвали неожиданные причины инсульта, о которых многие не догадываются
11:51ТОП-3 лучших напитков для гипертоников
04.07.2019 г.
22:15Ученые назвали идеальный возраст для рождения детей
19:12Супрун анонсировала создание в Украине инсультивных центров для лечения инсультов по европейскому стандартам
18:32Стало известно об опасности отказа от мяса
17:04Определены болезни, которые часто обостряются в летний период
Все здоровье

Аналитика

04.07.2019

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий, "Слуга народа" теряет позиции перед выборами, а консул рассказал о том, как выросло количество украинцев ...
04.07.2019

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Апокалиптические пророчества о том, что во время саммита Большой Двадцатки (Great Twenty) в японской Осаке 28-29 июня сего года Украину «сдадут» и/или ...
03.07.2019

Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат

Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
В Украине предложили наказывать за нецензурную лексику, премьер Канады анонсировал новые санкции против России и пообещал новую военную поддержку Украине, ...

Последние новости

05.07.2019 г.
13:19 В Киеве открыли первый пункт приема нерабочей техники
13:13 Американский миллиардер и «угольный магнат» погиб в результате крушения вертолёта на Багамах
13:09 Аномально жаркое лето: Синоптики составили прогноз погоды до конца сезона
12:59 "Скрепил отношения": Парень, который поджег свою девушку, странно объяснил свой поступок
12:54 Хроники туристического несезона: В Крыму пляжи заливает нечистотами (ВИДЕО)
12:45 Украинцы побили рекорд по покупке подержанных автомобилей
12:38 "Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
12:30 Стало известно, чего нельзя есть на голодный желудок
12:27 "Наши спецслужбы провели одну из самых удачных операций в своей истории", - Казанский
12:24 Все зависит от МВФ: Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины
12:20 Украина становится чипсовой страной
12:15 Медики назвали неожиданные причины инсульта, о которых многие не догадываются
12:07 Камбоджа неожиданно отклонила предложение США по ремонту военно-морской базы
12:00 Банкиры не могут остановить: Доллар продолжает падение, невзирая на осторожность
11:57 Блэкаут в большом городе: оккупанты оставили Луганск в темноте
11:51 Освобождение Славянска: Враг бежал, бросая арсеналы российского оружия
11:51 ТОП-3 лучших напитков для гипертоников
11:36 Конкурент "Газпрома": Турция готова к транзиту азербайджанского газа в ЕС
10:55 Путин стягивает смертоносное оружие к границе Украины
10:50 В Украине опять дорожает борщевой овощ
10:41 Почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на Донбассе и утроил "кровавую баню", - мнение
10:35 Россия проводит военные учения в водах Черного моря
10:20 Путин поставил новые требования по Донбассу
10:16 "Можно разработать множество сценариев": Почему тормозилось разведение сил у Станицы Луганской, - Тука
09:58 Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для Европы и Азии
09:49 Вез важную информацию: СБУ арестовала российского шпиона
09:36 "Фотозоны к сезону, отображающие действительность": Блогер показала реалии оккупированного Крыма (ФОТО)
09:27 Команда Зеленского так и не встретились с делегацией ПАСЕ
09:15 "Россия готова заплатить": генерал раскусил план Кремля по MH17
09:14 Украина может остаться без водки из-за изменений в законодательстве
09:05 Секрет слабости: Почему Путин так и не усвоил урок «Курска»
09:00 "Это военный аспект": генерал рассказал об опасности разведения войск в Станице Луганской
08:45 Трамп сообщил о скорой установке американского флага на Марсе
08:35 Российский истребитель "сцепился" с американским разведчиков около Крыма (ВИДЕО)
08:33 Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
08:23 Филарет сравнил себя с Христом и выдвинул главе ПЦУ серьезное обвинение
08:20 РФ и Чехия решили не прекращать взаимные авиарейсы
08:19 «Си-Бриз», деньги для Украины и 5G: Утренние новости Пономаря
04.07.2019 г.
23:17 Детеныши снежного барса на прогулке (ВИДЕО)
23:06 Трамп устроил военный парад в День независимости США - с танками и самолетами
23:00 В Африке обнаружили гигантского хищника, пожирающего крокодилов (ВИДЕО)
22:30 Послом Саудовской Аравии впервые стала женщина
22:15 Ученые назвали идеальный возраст для рождения детей
22:00 Украинские школьники смогут запускать в космос свои проекты
21:57 В будущем информацию будут хранить в молекулах
21:30 Владельцы эвакуированных в Киеве авто, смогут найти их онлайн
21:00 В столице мужчина пытался отправить гранаты через "Укрпочту"
20:58 В Лондоне после вечеринки был найден мертвым принц ОАЭ
20:42 ABS News: В Украине анонсировали окончание работ по строительству нового укрытия на ЧАЭС
20:30 В киевском аэропорту сократили время бесплатного нахождения автомобилей
20:14 Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут вернуться, чтобы "укусить" тебя так, как никто ранее не был "укушен", - Трамп
20:00 Погода в Украине снова изменится
19:38 США и Китай планируют возобновить переговоры по заключению торгового соглашения
19:30 Назвали сумму, которую среднестатистический украинец оставляет в аптеке
19:22 Украинские спецслужбы вывезли из "ДНР" возможного фигуранта катастрофы MH17
19:12 Супрун анонсировала создание в Украине инсультивных центров для лечения инсультов по европейскому стандартам
18:54 Сотрудничая с МВФ Украина смогла наладить макрофинансовую стабильность и уменьшить долги, - Александр Леонов
18:32 Стало известно об опасности отказа от мяса
18:21 В столице на Бессарабском рынке решили поддержать экологическую инициативу и отказаться от полиэтилена
17:51 СБУ заблокировала деятельность мощной наркогруппировки
Все новости »

ТОП-3 лучших напитков для гипертоников

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 лучших напитков для гипертоников
 
Печать Отправить на почту

 

 

Медики подчеркивают, что высокое давление становится причиной сбоя работы сердца. Часто она может привести и до летального исхода.

Ученые из Британии решили проанализировать работы своих коллег о том, как лечить это заболевание и как его предотвратить, информирует enovosty.com/news.

Они заявили, что гипертоникам нужно уменьшить количество соли, добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов, которые содержат питательные вещества.

Ученые определили напитки, которые могут помощь людям справится с давлением. На первом месте они разместили зеленый чай, на втором — черный. Специалисты рекомендуют пить чай на регулярной основе, чтобы усилить его способность влиять на давление.

На третьем месте оказались овощные соки. Самыми лучшими признаны свекольный и капустный.

Читайте: Популярный напиток оказался опасным убийцей


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 488

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
ЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причиныЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
Кто лепит из Медведчука спасителя?
Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый "акт абсурда" от РФ
Олег Саакян: Кремль упустил шанс дестабилизации ситуации в Украине
Итоги дня: Смерть военных медиков, авто под запретом и июльские перемены
Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против "Северного потока-2" и новые правила развода
На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу
Итоги дня: Ответ на новый удар ПАСЕ, стоп реванш и налог для самых богатых
Все статьи


Читайте также

Популярный напиток оказался опасным убийцей
 Назвали напиток, который предотвращает инсульт
Диетологи определили самый полезный продукт для гипертоников
 Назвали напиток, продлевающий жизнь
Определен самый полезный утренний напиток
 Скоро самый популярный напиток станет дефицитным
Назвали самый опасный алкогольный напиток
 Coca-Cola хочет выпустить напиток с марихуаной

Армия

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
Вертолет Bell UH-1 «Iroquois» (США)
Беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator (США)
Ракета крылатая «Нептун»
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
МАРТЫНОВ
Николай
КАТЕРИНЧУК
Олег
ЛЯШКО
Анна
ОНИЩЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Кремль упустил шанс дестабилизации ситуации в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 