ТОП-3 лучших напитков для гипертоников

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 лучших напитков для гипертоников ТОП-3 лучших напитков для гипертоников

Закрыть Отправить

Медики подчеркивают, что высокое давление становится причиной сбоя работы сердца. Часто она может привести и до летального исхода.

Ученые из Британии решили проанализировать работы своих коллег о том, как лечить это заболевание и как его предотвратить, информирует enovosty.com/news.

Они заявили, что гипертоникам нужно уменьшить количество соли, добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов, которые содержат питательные вещества.

Ученые определили напитки, которые могут помощь людям справится с давлением. На первом месте они разместили зеленый чай, на втором — черный. Специалисты рекомендуют пить чай на регулярной основе, чтобы усилить его способность влиять на давление.

На третьем месте оказались овощные соки. Самыми лучшими признаны свекольный и капустный.

Читайте: Популярный напиток оказался опасным убийцей