Популярные ягоды оказались не такими полезными, как считалось — Супрун

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В обществе считается, что черника улучшает зрение и способствует хорошему пищеварению, а малина отлично сбивает температуру. Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф об этом.

Врач заявила, что в чернике действительно содержится большое количество антоцианов – соединений, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным действием. Кроме того, в ней много таннинов, имеющих противомикробный и противовирусный эффект. Однако такой информации недостаточно, чтобы считать чернику ягодой улучшающей зрение. Ведь тщательных экспериментов и исследований, проводимых на людях, в этой отрасли не было, информирует enovosty.com/news.

Также, нельзя утверждать, что малина сбивает температуру. Она может поспособствовать этому, но не более того. Ульяна Супрун рассказала, что в этой ягоде содержится ацетилсалициловая кислота, блокирующая работу фермента циклооксигеназы. Но в 100 граммах малины лишь 1 мг ацетилсалициловой кислоты, в то время как в таблетке более 300.