РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

Здоровье

05.06.2019 г.
22:30Популярный напиток оказался смертельно опасным
14:16Врачи бьют тревогу: В Украине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом
12:41Диабет и остановка сердца: Медики назвали главные опасности употребления энергетических напитков
04.06.2019 г.
22:30Найдена неожиданная польза от красного мяса
20:00Разработан новый метод похудения
16:51Медицинский прорыв: изобретен «пластырь для сердца»
15:00Онкологи назвали пять первых симптомов рака
Все здоровье

Аналитика

05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...
05.06.2019

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок

Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Владимир Стельмах - банкир с многолетним опытом - руководил Национальным банком Украины дважды: в 2000-2002 гг. и в 2004-2010 гг. За время работы в НБУ ...

Последние новости

05.06.2019 г.
22:30 Популярный напиток оказался смертельно опасным
22:00 Человечество может исчезнуть к 2050 году - ученые
21:20 В Украину будут поставлять недорогие авто из Кореи
20:58 В полиции рассказали шокирующие подробности смертельного ранения 5-летнего Кирилла Тлявова
20:18 Виктор Скаршевский рассказал о влиянии снижения цены на газ на бюджет домохозяйств
20:00 Уже через полгода жетонов в столичном метро не будет
19:36 В немецком цирке вместо животных выступают голограммы (ВИДЕО)
19:30 В киевском метро курсирует необычный поезд (ФОТО)
19:11 Более половины украинцев поддерживает новую Православную церковь Украины, - Епифаний
18:55 Инвесторы делают ставку на электромобили вместо традиционных авто - исследование
18:48 Associated Press: Зеленский призывает ужесточить санкции против России
18:41 Холодницкий вступает в дело о хищении 1,27 млрд на «Черкассыоблэнерго»
18:30 В Энергоатоме подвергли критике заявления "Укрэнерго" о неготовности рынка электроэнергии
18:19 Полиция обезвредила серийного расхитителя храмов
18:09 Апелляционный суд открыл путь к санации «Центрэнерго»
17:57 Супрун готовит "транзитную книгу" для новой команды Минздрава
17:38 США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации, - Помпео
17:11 Полиция будет проверять все факты недостойного поведения сотрудников вне службы, - Князев
16:56 Госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн
16:32 Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта, - Зеленский
16:13 В Украине повысятся цены на сигареты из-за увеличения акциза
15:52 "Китайский банкопад": Экономика КНР на грани кризиса
15:33 Кабмин требует от Нафтогаза снизить цену на газ для населения
15:07 Много или мало 120 ПКР "Нептун", чтобы отправить на дно ЧФ ВМФ РФ, - Злой Одессит
15:00 У России появилось оружие, способное уничтожать подводные лодки противника прямо с орбиты
14:31 Международный аэропорт "Борисполь" может прекратить работу через две недели
14:27 Составлен список самых популярных автомобилей в Украине
14:16 Врачи бьют тревогу: В Украине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом
14:06 В НБУ начали выпускать аналог биткоина - е-гривню: что известно о новой валюте
13:58 Стало известно, когда в Британии выберут нового премьера
13:54 Опубликован рейтинг лучших украинских ВУЗов для изучения IT
13:49 Копания Samsung начала работу над мобильной связью 6G
13:27 Врачам рассказали, у кого требовать повышения зарплаты
13:22 Прекрасно отстрелялись: В «Мотор Сич» озвучили госсзаказ на ракеты «Нептун»
13:07 Дональд Трамп задремал во время речи королевы Елизаветы II (ВИДЕО)
12:47 Зеленский хочет провести референдум
12:45 Трамп назвал Иран «террористической страной номер один в мире»
12:42 Дебатов не будет: Евросоюз ударит по России новыми санкциями
12:41 Диабет и остановка сердца: Медики назвали главные опасности употребления энергетических напитков
12:23 Девальвация ускорилась: Доллар в Украине пробил психологическое дно
12:21 Почему смартфоны Huawei так популярны во всем мире, кроме США
12:17 Более четверти бензина, продаваемого в Колумбии, используется для производства кокаина
12:02 Когда ТВ в Украине станет полностью платным
11:44 Представители бизнеса рассказали об эффекте реформы эконалога
11:42 Украина начала хорошо зарабатывать на сериале «Чернобыль»
11:17 Экспорт украинской муки продолжает снижаться
11:03 "Все плохо": российские денежные мешки заговорили, - Аnti-colorados
11:01 Убийство ребенка под Киевом: жена полицейского поразила циничным заявлением
10:44 Строительство в Украине резко дорожает
10:41 Зеленский обратился к Путину
10:11 Во сколько государству "влетает" ежегодная подготовка школьника в Украине
10:07 Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
10:05 Без конфузов никак: Дональд Трамп оконфузился в Букингемском дворце
09:32 Тымчук пояснил, в чем кроется новая задумка Кремля
09:28 Курс гривны решил не ждать осени: Что происходит с гривной и стоит ли паниковать
09:24 "Два цугцванга для Зеленского", - мнение
09:21 ФСБ требует у Яндекса ключи от «Яндекс.Почты»
09:18 Епифаний и Саакашвили провели встречу. О чем говорили?
09:15 Новые правила: YouTube сильно ограничил детей
09:12 "В Украине был старт": Американский профессор рассказал, где "возгорится пламя" войны между РФ и США
Все новости »

Популярный напиток оказался смертельно опасным

Главная » Последние новости » Здоровье » Популярный напиток оказался смертельно опасным
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что употребление энергетических напитков может быть смертельно опасным для здоровья.

Так, выпивая энергетик в течение часа есть риск значительно увеличить артериальное давление и нарушить сердечный ритм, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие около сотни людей. Добровольцы выпили энергетик, а эксперты следили за состоянием их здоровья каждые полчаса в течение четырех часов. Так, согласно полученным данным, у испытуемых показатель деятельности сердца интервал QT был на 6-7,7 миллисекунд дольше в анализируемого времени. Это грозит аномальным сердцебиением и аритмией, которые опасны для жизни.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 3143

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Усиливать и помогать: Вакарчук будет контролировать Зеленского
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук"Усиливать и помогать": Вакарчук будет контролировать Зеленского
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
Все статьи


Читайте также

Популярный напиток оказался опасным убийцей
 Ученые нашли возможность предотвратить смертоносные эпидемии
Эксперты рассказали, в чем опасность популярной ягоды
 ТОП-3 продукта, которые нельзя повторно нагревать
На Киевщине пьяный отец чуть не заморозил младенца
 ТОП-3 опасных бытовых вещей
Популярное лекарство от кашля может быть опасным
 В БАДах нашли опасные секретные вещества

Армия

Гранатомет ГР-1
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм ATMOS 2000 (Израиль)
Вертолет «Лев-1»
Вся армия    >>

Персоны

Юлия
ТИМОШЕНКО
Олег
СКРИПКА
Екатерина
ОСАДЧАЯ
Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 