Популярный напиток оказался смертельно опасным

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что употребление энергетических напитков может быть смертельно опасным для здоровья.

Так, выпивая энергетик в течение часа есть риск значительно увеличить артериальное давление и нарушить сердечный ритм, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие около сотни людей. Добровольцы выпили энергетик, а эксперты следили за состоянием их здоровья каждые полчаса в течение четырех часов. Так, согласно полученным данным, у испытуемых показатель деятельности сердца интервал QT был на 6-7,7 миллисекунд дольше в анализируемого времени. Это грозит аномальным сердцебиением и аритмией, которые опасны для жизни.