В МОЗ рассказали как правильно носить маску
Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию о правилах ношения маски, а также о том, эффективны ли марлевые повязки пошитые собственноручно.
Так, маски следует носить не более 4 часов, а также менять каждый раз когда маска становится влажной, после этого обязательно утилизировать, поскольку повторное ношение маски только повысит риск инфицирования коронавирусом. , информирует enovosty.com/news.
Не следует касаться руками поверхности маски, а если вы это сделали немедленно продезинфицировать руки.
Маску следует снимать касаясь не основной ее части, а только резинок. Одевать маску также следует держась за резинки и в последствии чистыми руками расправить на лице.
Читайте: Минздрав: Большинство умерших от COVID-19 в Украине были старше 50 лет
Маска позволит предотвратить распространение возбудителей инфекционных заболеваний, а также существенно снизит возможность прикосновений к лицу, что соотвественно уменьшить риск заражения.
Согласно заявлению МОЗ, марлевая маска является неэффективной и не сможет должным образом защитить от инфекции.