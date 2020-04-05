В МОЗ рассказали как правильно носить маску

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию о правилах ношения маски, а также о том, эффективны ли марлевые повязки пошитые собственноручно.

Так, маски следует носить не более 4 часов, а также менять каждый раз когда маска становится влажной, после этого обязательно утилизировать, поскольку повторное ношение маски только повысит риск инфицирования коронавирусом. , информирует enovosty.com/news.

Не следует касаться руками поверхности маски, а если вы это сделали немедленно продезинфицировать руки.

Маску следует снимать касаясь не основной ее части, а только резинок. Одевать маску также следует держась за резинки и в последствии чистыми руками расправить на лице.

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Маска позволит предотвратить распространение возбудителей инфекционных заболеваний, а также существенно снизит возможность прикосновений к лицу, что соотвественно уменьшить риск заражения.

Согласно заявлению МОЗ, марлевая маска является неэффективной и не сможет должным образом защитить от инфекции.