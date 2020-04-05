Украина и Намибия демонстрируют самую низкую динамику по уровню тестирования на COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Украина и Намибия демонстрируют самую низкую динамику по уровню тестирования на COVID-19 Украина и Намибия демонстрируют самую низкую динамику по уровню тестирования на COVID-19

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Украина по количеству тестируемых на коронавирусную инфекцию и уверенно вошла в тройку стран, наряду с Намибией и Марокко, с крайне низким уровнем тестирования граждан на COVID-19.

Так, согласно данных статистики опубликованной на сервисе https://www.worldometers.info/ в Украине провели 5 040 тестов на диагностирование коронавирусной инфекции. А это означает, что было протестировано всего 115 человек на 1 млн населения Украины. , информирует enovosty.com/news.

Подобные крайне низкие показатели по выявлению коронавирусной инфекции характерны для стран третьего мира, в частности, таких как: Намибия и Марокко.