«Готова лечь на карантин в больницу»: Письма матерей с криками отчаяния доктору Комаровскому

Главная » Последние новости » Здоровье » «Готова лечь на карантин в больницу»: Письма матерей с криками отчаяния доктору Комаровскому «Готова лечь на карантин в больницу»: Письма матерей с криками отчаяния доктору Комаровскому

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Евгений Комаровский опубликовал в сети типичное письмо с криком о помощи, от матерей вынужденных быть на карантине круглосуточно со своими детьми.

Врач подчеркнул, что подобные письма он начал получать гораздо чаще нежели письма с вопросами о коронавирусной инфекции. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам Комаровского многие женщины оказались в вынужденной изоляции без возможности прогулок, детских садов и круглосуточно находятся в стрессовой ситуации, поскольку дети, домашние хлопоты требуют постоянного присутствия и внимания.

Так, врач опубликовал письмо одной из его подписчиц, где та практически с криком отчаяния взывает к врачу с просьбой о помощи.

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Комаровский, в свою очередь, призывает власть подумать о том, как помочь тем людям, которые вследствие нахождения в изоляции, пребывают под постоянным психологическим давлением и самостоятельно не сплавляются в данной ситуации.

«Но что делать родителям????? Дети постоянно орут, крушат все вокруг, заниматься с ними я тоже уже не могу. Честное слово, пишу и плачу. Даже готова на карантин в больницу лечь хоть на пару дней, но сил уже никаких», — пишет одна из подписчиц врача.