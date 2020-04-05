COVID-19 в Украине: За последние сутки два пациента выздоровели, четверо умерли, — Виктор Ляшко

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщим актуальную статистику по заболеваемости и смертности на COVID-19 в Украине за последние сутки.

Так, по словам Ляшко, за пошедшие сутки ни один новый пациент не был подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключено 18 человек по всей Украине. , информирует enovosty.com/news.

Коме того, за последние сутки выявлено 159 новых случая заражения на коронавирусную инфекцию, из них 12 детей.

Из всех выявленных 159 случаев госпитализировано 55 человек, у всех состояние удовлетворительное.

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За прошлые сутки умерло от COVID-19 4 человека, выздоровело — двое людей.

В целом по Украине госпитализировано 624 человека, 30 из общего числа, дети.

По словам Виктора Ляшко, в Украине от коронавирусной инфекции выздоровело 25 человек, умерло 32.

«Если мы проанализируем данные, за какой период времени отдельные страны проходят путь от 100 человек до 1200 больных на коронавирус, как у нас сегодня, то можно сказать следующие цифры — Италия этот путь прошла за 6 дней, Испания — за 7 дней, США — за 8 дней, Украина — более чем за 9 дней», — подчеркнул Ляшко.