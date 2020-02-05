Стоматология и сексуальные расстройства: За что придётся платить украинцам

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Многие услуги в украинских больницам и далее будут платными

В этом году в стране начинается второй этап медреформы, которая уже работает на первичном уровне и охватывает услуги семейного врача, терапевта и педиатра. Сейчас в Украине примутся за специализированную и высокоспециализированную медпомощь. Украинцам не придётся платить за первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную помощь и реабилитацию, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, в больницах останутся многие услуги и процедуры, за которые в больнице имеют право брать с пациентов деньги. Речь идёт об услугах, не получив которые, человек не окажется при смерти и его здоровью ничего не будет угрожать. В частности, речь идёт о массаже, космологической помощи, бальнеологических процедурах и т.д. Медучреждения будут самостоятельно определяться со стоимостью таких услуг.

Заплатить больнице придётся также за консультацию и лечение сексуальных расстройств, которые не вызваны вследствие тяжелых психологических проблем.

В перечне платных услуг также анонимное лечение алкоголиков и наркоманов, анонимное лечение пациентов, которые имеют болезни, передающиеся половым путём. За деньги также будут лечить бесплодие. Вместе с тем, обследование на СПИД и ВИЧ остаётся бесплатным, так как покрыты программой медгарантии.

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В 2020 году больницы будут выставлять счета за протезирование (зубное/слуховое/глазное), коррекцию зрения, стоматологическую помощь и лечение от заикания у взрослых пациентов.