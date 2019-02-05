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Определены продукты, которые могут спровоцировать головную боль

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, которые могут спровоцировать головную боль
 
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Существуют продукты, которые могут не только усиливать головную боль, но и вызывать ее.

Диетологи сходятся во мнении, что некоторые продукты и напитки могут провоцировать возникновение головной боли. На данный момент большинство людей знает, что алкоголь может вызывать мигрень. Это связано с сужением кровеносных сосудов. Также в спиртном может присутствовать тирамин, вызывающий головокружение. Что касается красного вина, то в нем присутствуют дубильные вещества и сульфиты, которые также могут усилить или даже вызвать боль в голове, информирует enovosty.com/news.

Однако, кроме спиртного головные боли могут быть связаны и c другой едой.

Вызвать этот неприятный симптом способны соленья, которые из-за содержания солей и уксуса могут резко расширять сосуды. Голова может болеть и из-за острой еды, в которой содержится капсаицин.

Любители мороженного также рискуют получить мигрень, ведь очень холодная вызывает резкое сокращение сосудов.

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Опасность несут и копчености. В них содержится не только тирамин, но часто усилители вкуса и глутамат натрия, которые могут не только усиливать боль, но и вызывать ее.

Исследования также показывают, что людям, у которых уже болит голова, лучше отказаться от орехов и выпечки. В первых присутствуют сульфиты, а во второй есть кумарин, действие которого увеличивается во время воздействия разрыхлителя.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 12

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