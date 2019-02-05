Назвали самое опасное для сердечников время суток

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Ученые из США в ходе исследования выяснили, что для людей, которые имеют проблемы с сердцем, самое опасное время суток наступает после обеда.

Для этого эксперты изучили более 2 тысяч случаев, когда человек умирал внезапно от сердечной недостаточности. В ходе анализа ученые заявили, что более 30 процентов смертей происходили в середине дня. Также 27 процентов приходилось на вторую половину дня, а вот в ночное время умирало только 26 процентов, информирует enovosty.com/news.

Ученые также развенчали миф о том, что утро понедельника самое опасное время для людей страдающих сердечной недостаточностью. Например, в это время умирало только 13 %. Специалисты сошлись на том, что понедельник не имеет никакого влияния на самочувствие людей. Также ранее ученые говорили, что именно в понедельник люди подвержены больше всего стрессам, однако сейчас они уверенны, что человек испытывает стресс в той или иной степени каждый день.