Популярная соцсеть оказалась опасной для здоровья

Главная » Последние новости » Здоровье » Популярная соцсеть оказалась опасной для здоровья Популярная соцсеть оказалась опасной для здоровья

Закрыть Отправить

Как социальная сеть может повлиять на здоровье и в чем ее опасность? Проведенные исследования показали, что новая модная волна отказа от мяса, молочных продуктов, сахара, глютена, так популярная в соцсетях, а особенно в Instagram, может привести к непоправимым последствиям со стороны здоровья.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого они выяснили, что много современных женщин все чаще страдают от недостатка важнейших питательных веществ, поддаваясь влиянию модных блогеров из социальных сетей. Не разобравшись в теме, они начинают отказываться от употребления мяса, молочных и зерновых продуктов, глютена, сахара, ничем их не заменяя по незнанию. Таким образом, уже в 20-30 лет молодые женщины страдают от недостатка важных минеральных веществ в организме, таких как калий, магний, медь и другие, информирует enovosty.com/news.

Недостаток питательных веществ и минералов приводит к усталости, слабости иммунной системы, повышенному риску переломов, проблем с мышцами и бесплодия.

Instagram признали худшей в плане влияния на здоровье социальной сетью. Именно здесь сосредоточено огромное количество картинок «красивой жизни», после просмотра которых у многих молодых людей наблюдается депрессия и чувство одиночества, а также снижается самооценка.