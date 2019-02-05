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Диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день

Главная » Последние новости » Здоровье » Диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день
 
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Отметим, что ранее считалось, что каждый день этот продукт нельзя есть. Однако недавнее исследование ученых развеяло этот миф. Оказывается, чтобы не навредить здоровью можно съедать не более 7 яиц в неделю.

Диетологи отмечают, что в яйцах содержатся большое количество полезных микроэлементов, а также витамины A, D и E. Кроме этого, этот продукт богат белком и лютеином, информирует enovosty.com/news.

Врачи подчеркивают, что лучше употреблять этот продукт на завтрак, а вот вечером лучше воздержаться от его употребления. Яйца заставляют кишечник хорошо работать, из-за чего может возникнуть дискомфортное чувство в животе. Также диетологи не советуют употреблять яйца людям, которые имеют проблемы с желчным пузырем, а также страдают панкреатитом.


Автор: Катерина Лукьянчук
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