Диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день

Главная » Последние новости » Здоровье » Диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день Диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день

Закрыть Отправить

Отметим, что ранее считалось, что каждый день этот продукт нельзя есть. Однако недавнее исследование ученых развеяло этот миф. Оказывается, чтобы не навредить здоровью можно съедать не более 7 яиц в неделю.

Диетологи отмечают, что в яйцах содержатся большое количество полезных микроэлементов, а также витамины A, D и E. Кроме этого, этот продукт богат белком и лютеином, информирует enovosty.com/news.

Врачи подчеркивают, что лучше употреблять этот продукт на завтрак, а вот вечером лучше воздержаться от его употребления. Яйца заставляют кишечник хорошо работать, из-за чего может возникнуть дискомфортное чувство в животе. Также диетологи не советуют употреблять яйца людям, которые имеют проблемы с желчным пузырем, а также страдают панкреатитом.