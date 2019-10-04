Стало известно, какие болезни провоцируют потерю зубов

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Ученые решили выяснить, что может спровоцировать потерю зубов, кроме травм.

Они провели масштабное исследование, в котором принимало участие более 300 тыс. американцев. Их возраст был от 40 до 79 лет, информирует enovosty.com/news.

Специалисты выяснили, что оказывается есть связь между здоровьем зубов и состоянием сердца.

Люди, которые имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, имели проблемы и с зубами. Они на 28 процентов чаще выпадали, чем у людей, не страдающие заболеваниями сердца.

Решения этой проблемы простое: следить за здоровьем сердца и чаще посещать стоматолога.

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