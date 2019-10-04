Стало известно, какие болезни провоцируют потерю зубов
Ученые решили выяснить, что может спровоцировать потерю зубов, кроме травм.
Они провели масштабное исследование, в котором принимало участие более 300 тыс. американцев. Их возраст был от 40 до 79 лет, информирует enovosty.com/news.
Специалисты выяснили, что оказывается есть связь между здоровьем зубов и состоянием сердца.
Люди, которые имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, имели проблемы и с зубами. Они на 28 процентов чаще выпадали, чем у людей, не страдающие заболеваниями сердца.
Решения этой проблемы простое: следить за здоровьем сердца и чаще посещать стоматолога.
Читайте: Кардиолог рассказал, что необходимо делать для защиты от болезней сердца