Ученые: Худые ноги — признак проблем со здоровьем

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Немецкие медики пришли к выводу, что худые ноги свидетельствуют о наличие серьезного заболевания и могут указывать на высокий риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Ученые из Тюбингенского университета решили провести масштабное исследование, в котором принимало участие почти тысяча добровольцев, информирует enovosty.com/news.

Участников проверили на наличие проблем с сердцем и давлением, имеют ли они лишний вес и высокий уровень сахара.

Если коротко, то у врачей есть список заболеваний, который называется метаболический синдром. Он показывает вероятность развития болезней сердца, сосудов, а также диабета второго типа.

В ходе исследования ученые доказали, что высокие шансы иметь проблемы со здоровьем у тех, кто имеет нормальный индекс тела, но при этом обладает очень худыми ногами.

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Со слов экспертов, это связанно с генетикой. Жир просто неравномерно распределяется по телу.