Супрун развенчала популярные мифы касательно пальмового масла

Главная » Последние новости » Здоровье » Супрун развенчала популярные мифы касательно пальмового масла Супрун развенчала популярные мифы касательно пальмового масла

Закрыть Отправить

Ульяна Супрун заявила, что на данный момент в обществе сформировано немало предостережений относительно пальмового масла.

На своей странице в Instagram Ульяна Супрун написала новый пост. Он посвящен пальмовому маслу, информирует enovosty.com/news.

И. о. министра здравоохранения призывает всех выбирать продукты обдуманно и анализировать всякую информацию о той или иной пище.

По словам Супрун, вред маргарина с пальмовым маслом в том, что в нем присутствуют транс-жиры. Это, пожалуй, главный минус данного продукта.

Чиновница заявила, что до сих пор существует большой миф. Многие верят, что пальмовое масло может закупоривать сосуды. Супрун рассказала, что оно имеет достаточно высокую температуру плавления и не несет таких последствий.

Читайте: ВОЗ сравнила производство пальмового масла с табачной и алкогольной промышленностью

Также она напомнила, что транс-жиры из пальмового масла – не главное зло. По ее словам, поджаренный на подсолнечном масле арахис вреден не менее, особенно, для здоровья сердца и сосудов. Однозначно, больше вреда организму принесет алкоголь, очень соленая еда и избыточный вес, нежели умеренное употребление пальмового масла.

Супрун добавила, что в нерафинированном пальмовом масле присутствует витамин Е, известный своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.