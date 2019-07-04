Ученые назвали напиток, который препятствует раку и диабету

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Испанские ученые решили изучить научные работы своих предшественников о роли молочной продукции в лечение и профилактики некоторых заболеваний. Они выяснили, что нежирное молоко оказалось весьма полезным.

Такое молоко — отличное средство в профилактике сахарного диабета и разных онкологических заболеваний. Ученые отмечают, что употреблять его нужно регулярно, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркивают, что этот молочный продукт помогает останавливать метаболический сидром, который становится причиной гипертонии.

Ученые рекомендуют пить его и людям старшего возраста, чтобы укрепить кости и уберечься от всевозможных переломов шейки бедра и позвоночника.

Молоко содержит полезные вещества, которые благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Но ученые подчеркивают, что молоко нужно пить в разумных количествах.

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